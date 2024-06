Dejó las mesas y reparte golpes en el ring: la historia de Nicole García

Mazatlán, Sin. - La carrera de un boxeador puede ser complicada, el levantarse muy temprano, casi de madrugada y entrenar duro cada día, es un sacrificio muy grande, algo que ha sabido reconocer Nicole García Lezama, o mejor conocida como “Coni”, que desde las 7 de la mañana, deja a un lado sus guantes, su cuerda y sus vendas, para tomar comandas y pedidos de los comensales en un restaurante muy concurrido en el puerto.

Ella, ha incursionado en el mundo del boxeo desde hace dos años, partiéndose en dos, pues al terminar su cansada jornada, entrena en el gimnasio del Infonavit Playas, con sus profesores Marcos y Radamés Hernández, quienes la impulsan a seguir adelante.

Coni comenzó a meterse más de lleno cuando un amigo la invitó al gimnasio del “Zurdo” Ramírez, en Pradera Dorada, descubriendo su pasión y amor por los puños muy joven, y a los 16 años decidió dar ese paso.

“Al principio un amigo me dijo como de broma, de que ven a entrenar y fui, el entrenador me dijo que si me quería quedar y entré ya con ellos, duré un mes y me salí porque entré a trabajar por las tardes, y ya no me daba el tiempo, pero después cambié de trabajo por las mañanas y comencé de lleno a entrenar, pero ya en la UAS”, recuerda la joven boxeadora.

El boxeo también le ha ayudado a defenderse de sus hermanos, aunque jamás fue de pleitos, solo con sus hermanos, que la molestan de vez en cuando, ganándose el respeto también de su familia.

Viene de una buena escuela boxística

La boxeadora es parte de la escuela de boxeo de la UAS y de Hernández Boxing. Foto: Isac Chávez / El Sol de Mazatlán

La exigencia de estar en uno de los gimnasios más reconocidos a nivel nacional y entrenar con el actual campeón Súpermosca Pedro Guevera, la ex olímpica Tamara Cruz y la actual promesa del boxeo amateur mexicano, Marco Verde, así como talentos como Esmeralda Patiño, hizo que Coni se exigiera aún más.

“Cuando llegué no sabía nada, en un principio no había niñas para hacer sparring, pero en la UAS fue arrancar con lo básico, guardia, caminar, ponerme las vendas, que es lo es más básico”, compartió.

Aunque su crecimiento ha sido muy rápido, sabe que ha aprendido demasiado, pese a los sacrificios que hace ahora, al intercalar como mesera y entrenar por las tardes, pero solo recuerda el cómo empezó para salir adelante.

“Si he mejorado mucho, he aprendido también de mis derrotas, de mis chingas en los entrenamientos, tanto que me han hecho llorar, pero sabemos que no es una carrera fácil esto del boxeo”, explicó Coni.

Combina el boxeo con su trabajo de mesera

En los últimos meses, Coni, ha tenido que fajarse y no arriba del ring, sino en la vida, pues el trabajo de mesera han hecho que sea mucho más responsable y ahora tiene en mente llegar lo más fuerte para la “Guerra en la Frontera” en Mexicali.

“En la mañana tengo que tener mi maleta lista, para irme al trabajo, y después venirme a entrenar, tanto el profe Marcos, como el profe Rada, son muy estrictos con el tiempo, pero me ha tocado rifarme, aunque este físicamente llegó cansada, pero me gusta”.

Uno de los objetivos para alcanzar de Coni, es poder estar en la antesala de unos Olímpicos o dar un salto a nivel profesional, visualizándose en sus dos compañeras de gimnasio, Tamara Cruz y Esmeralda Patiño.

“Para mí es una motivación seguir los pasos de ellas, ambas son mis amigas, Esmeralda me ayuda mucho en los sparrings, y me recalca mucho los errores que pueda cometer, siempre está ahí, además de que mis dudas, también la puedo resolver con Tamara”.

Espera cumplir con un ciclo olímpico

Para ella los siguientes cuatro años serán vitales, pues a sus 18 años, puede alcanzar un proceso para Los Ángeles 2024, en el peso de los 60 kilogramos, una división que es peleada, pero sabe que puede ser determinante si se lo propone.

Para saber

Coni ya representó a Sinaloa en el 2022 en los Juegos Nacionales Conade, y es una de los prospectos a seguir dentro del boxeo en el estado.

Datos

18 años tiene la joven

60 kilos es su categoría

2022 fue el año que debutó en los Nacionales Conade.