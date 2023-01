Definido el roster de México para la Serie del Caribe

Culiacán, Sin.- Con un total de 16 jugadores se reforzó el equipo campeón Cañero de Los Mochis para la Serie del Caribe que se celebrará en Caracas 2023, del 2 al 10 de febrero.

México estaría buscando en este magno evento su título número 10 en la historia.

El roster de México para Gran Caracas 2023, que se jugará en los estadios de La Rinconada y Fórum La Guaira, comprende un total de 28 peloteros con 15 pitchers, 2 receptores, 7 jugadores de cuadro y 4 jardineros.

De parte de los Cañeros de Los Mochis, van el MVP de la Serie Final, Juan Uriarte en los receptores; el MVP de la Temporada 2022-2023, Yasmany Tomás y Rodolfo Amador en los infielders; el outfield Justin Dean en los patrulleros y los lanzadores; Luis Fernando Miranda (Pitcher del Año), Darel Torres, Fabián Cota, Miguel Vázquez, Irving Machuca y el cerrador Juan Gámez. A esta lista también se añaden Roberto Valenzuela (MTY) y Fernando Villegas (JAL) que se coronaron como refuerzos de Playoffs.

Los refuerzos para la Serie del Caribe 65, serán un total de 16, comenzando con el catcher José Heberto Félix, los infielders Joey Terdoslavich y Orlando Piña; el refuerzo Julián Ornelas (Charros de Jalisco); los lanzadores Rafael Córdova, Matt Pobereyko, Jeff Kinley y Brandon Koch por parte de los subcampeones Algodoneros de Guasave.

La lista continúa con Irving López (IF), Jasson Atondo (IF), José Cardona (OF), César Vargas (P) y Luis Márquez (P) de los Naranjeros de Hermosillo; Braulio Torres-Pérez (P) de los Venados de Mazatlán; Samuel Zazueta (P) de los Yaquis de Obregón y Jake Sánchez (P) de los Águilas de Mexicali.