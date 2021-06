Dave Roberts defiende a Julio Urías, por su “bajón” de juego

Mazatlán, Sin.- Para Julio Urías, las últimas dos salidas que ha tenido con los Dodgers no han sido nada favorables, pues el juego del lunes pasado, cuando enfrentó a Padres de San Diego se vio algo “exhibido” por la ofensiva de los ‘Frailes’, que a todo pitcheo del sinaloense le pagaban.

Ante su “bajón” de juego el manager de los Dodgers salió a defender al orgullo de la Higuerita, Sinaloa, ya que no ha podido colgarse la decima victoria. “no puedo dar razón alguna por la cual Urías disminuyó en el montículo, pues en ciertas aperturas ha sido el comando de la recta, y no creo que se trate de fatiga” aclaró Roberts.

El zurdito si se vio un poco mermado ante los Padres, que ni quiera lo dejaron tirar arriba de cinco entradas, como acostumbra hacerlo el “Culichi”. Esas cuatro entradas le bastaron para que permitiera seis hits, de los cuales dos fueron home run, seis carreras limpias, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores; además, cargó con la derrota.

“Ellos hicieron el trabajo, tuvieron buenos swings y yo no me sentí cómodo con mi repertorio. Traté de ir con mi plan pero los pitcheos no estuvieron finos, todo fue parte de la mala salida que tuve” declaró Urías en la conferencia de prensa al final de juego ante los Padres.

En sus últimas cinco salidas, Urías ha tenido una efectividad de 6.31, le han bateado los rivales para .317, lo han castigado con ocho dobles y seis cuadrangulares, mermando un poco su efectividad que mantenía el sinaloense.

A QUITARSE LA MALA RACHA ANTE LOS CUBS

Urías tendrá otra prueba importante ante los Cachorros de Chicago, que también le han sabido hacer daño al pitcheo de Los Ángeles, que no han podido ganar en sus últimos cuatro encuentros, teniendo una semana desastrosa.

Julio Urías es respaldado por su manager Foto: Cortesía | MLB

Ahora el sinaloense, que mantiene una marca de 9-3, con una efectividad de 3.99, en 88 innings de labor, tendrá su 16va apertura, buscando por fin el decimo triunfo que ha tarado en llegar.

Julio, enfrentará a Alec Mills, que ha estado muy irregular con los Cachorros y apenas el domingo pasado, ganó su tercer encuentro ante los Marlins de Miami, lanzándole cinco entradas, le pegaron seis hits y ponchó a tres enemigos, para tener una efectividad alta de 5.18.













