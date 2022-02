Daniel Jasso: La “muralla” del emparrillado

Mazatlán, Sin.- El primer deporte siempre es como el primer amor, jamás se olvida; y tratándose de una disciplina tan desgastante como el fútbol americano, es muy difícil abandonarlo, por ese sentimiento de adrenalina que hay en cada jugada.

A Daniel Jasso le pasó eso, ya que en el 2013 nació el campo de fútbol americano Sean Taylor, justo enfrente de su casa en el fraccionamiento Terranova; en ese entonces ni por su mente le pasaba que se iba a enfundar unas protecciones, un casco y tomar un balón de forma ovalada.

Ese año fue el resurgimiento del equipo de Redskins en las categorías infantiles, club que nació a finales de los 80 y que luego de estar intermitente, volvió con mayor fuerza, retomando ese ícono del puerto y referencia del emparrillado.

“La verdad en ese tiempo el campo era de pura tierra y llegó un carro con dos coaches, que en ese tiempo no sabíamos que eran entrenadores, nos vieron jugando, nos comentaron del proyecto que tenían y comenzamos a entrenar”, recuerda

Daniel, fue parte del resurgir de Redskins con al menos 13 niños, que tras el paso del tiempo se fueron adaptando al sistema de juego de los entrenadores.

“Hemos crecido mucho, en su momento recuerdo que éramos muy pocos y al mes nos toca ir a jugar nuestro primer partido en Culiacán en la categoría infantil, donde pagamos la novatez en esa época”, dijo.

Una de las cosas que ha hecho crecer, como persona y como deportista a Daniel, es que la responsabilidad de vivir enfrente el campo, le dio ese carácter que tiene ahora y sobre todo el compromiso.

“Vivir enfrente del campo es una responsabilidad muy grande, porque no tienes motivo para faltar a un entrenamiento y no hay manera de fallar. Pero este deporte ha cambiado mi vida en todos los aspectos. Es un deporte cien por ciento formativo, que estoy agradecido, porque yo no tenía ni la menor idea de lo que era el americano, mucho menos un deporte y para ser sincero no me llamaba la atención ni verlo”, explicó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Esa motivación de salir adelante y el tener algo que hacer por las tardes, hizo crecer una pasión que ahora lleva tatuada, desde tener un sentido de pertenencia con el equipo, como ser un aficionado más del emparrillado.

“Al principio si veníamos con puro compromiso, pero poco a poco va cambiando el chip y ahora es algo que me apasiona”, relató el jugador, que lleva cerca de 10 años practicando este deporte.

Dada a su corpulencia y complexión, Daniel tomó rápido la posición de centro, siendo un defensivo letal para su categoría y la cual no ha dejado hasta el momento, siendo un referente de su equipo.

“Desde niño comencé de centro y al principio no había tanta gente como para designarnos posiciones, tuvimos que enseñarnos a jugar de todo, pero ahora ya tengo definida mi posición, estoy en la defensa como tacle”.





SU RIVALIDAD CON LINCES

Durante tres años seguidos, Redskins y Linces han tenido una fuerte rivalidad, peleando campeonatos año con año y donde Daniel ha sido parte de todos ellos y del cual considera un rival complicado de enfrentar en cada torneo.

“Desde el 2019 hemos estado peleando por el campeonato, no le pudimos ganar ni en temporada regular, ni en la final de ese año. Pasamos a la Juvenil Mayor y volvimos a perder, no sé si es maldición, o que sea”.

Para la fortuna de Jasso y sus compañeros, concluyó su etapa como juvenil con un campeonato y ahora buscará resaltar en un proyecto nuevo para el club, que es la categoría intermedia.

“Este año nos toca en esa categoría, para ser más equipos de Mazatlán, siempre ha estado Halcones y ahora se nos une Aztecas”.





SU ETAPA COMO ENTRENADOR

Ha sido tanto el aprendizaje que ha tenido Daniel con sus compañeros y coaches, que ahora ha tomado las riendas para ser entrenador, ayudando primero al equipo femenil, quienes fueron sus principios.

“Cuando se dejó venir la pandemia, hubo un descanso prolongado y hubo una compañera del equipo femenil de apoyo, para ayudarle en ciertos fundamentos, ya que ella era novata y yo con gusto. Pero ahorita estoy apoyando a la juvenil menor, enseñando lo mucho o poco que me enseñaron a mi”.





PARA SABER

Daniel es fiel aficionado de los Acereros de Pittsburgh y en el 2021, logró su primer campeonato.









