Daniel Jara busca la gloria futbolera

Mazatlán, Sin.- Carlos Daniel Jara Sánchez es un chico de 23 años de edad, que como muchos jóvenes, es un apasionado del futbol; desde niño, siempre soñó con ser jugador profesional y debutar en un equipo de Primera División, pero su historia cambió por completo al no tener una carrera común dentro de este deporte.

Su camino comienza desde muy chico, al jugar en el barrio, como la mayoría, e inspirado por su hermano. Fue así que poco a poco se adentró en el balompié.

Yo empecé jugando en la colonia Juárez, en la categoría Pandas, con los de mi calle, donde jugué mi primer torneo y ahí me fui desempeñando.

Su paso por las categorías juveniles fue fructífero, pues desde chico ya se le veía esa técnica sobre el ras del campo, lo que lo llevó a vestir los colores de varios clubes porteños.

Tuve varios pasos, jugaba en las canchas del Issste, con Carlos Ramos, y después me fui a Astros, donde se convirtió en Independiente, y ahí fue donde pasé al Muralla, teniendo convocatorias a varios torneos estatales.

Su paso por dicho torneo fue arrollador, pues el porteño quedó campeón de goleo, siendo llamado a subir las categorías municipales para jugar en la Juvenil B y C.

Jugué con la Juvenil B con Independiente y ahí quedamos campeones, después en la C jugué con Aztlán, pero sólo lo hice media temporada.

Esa media campaña que jugó con el equipo de Aztlán le abrió pasó al profesionalismo, viviendo todos los sacrificios que lleva seguir los sueños como futbolista profesional.

Varios profes me vieron y participé en una copa Pachuca y me vio un equipo de Cabo San Lucas, y ahí fue donde un visor de Monarcas, Morelia, observó mis cualidades, en ese tiempo el profe Memo Sepúlveda estaba trabajando y le gustó, fue como me inspiré para llegar a Morelia.

Su paso por Morelia lo hizo ver el difícil camino que hay que recorrer para estar en un club, y la crueldad de los mismos en no confiar en el talento azteca, en su mayoría de las veces.

Yo iba con toda la intención de quedar, pero no pude hacerlo, y fue cuando pasó por mi mente dejar el futbol. A mí me habían invitado a muchas visorías, pero nunca había llegado a los filtros finales, me quedaba ahí, fue por eso que tomé esa decisión.

Pero una invitación por parte de Águilas de la UAS en Culiacán, equipo que juega en la Tercera División, donde destacó su participación.

Me llamaron de Mazatlán cuando iba a iniciar el proyecto de Bravos, el profe Romero, le creí, pero el proyecto no se hizo y me fui a Autlán, Jalisco, con el profe.

Una temporada en Guerreros Autlán, y la desaparición de este por falta de apoyo económico, lo haría ver más allá para probar suerte en Chivas en la Sub 20.

Los representantes que tenía conocían gente en Sudamérica, y ellos me promovieron para ir a jugar allá.

Dejando el sueño de Chivas, tomó sus maletas para cumplir un sueño, la primera parada sería el equipo de Arsenal de Sarandí, pero no pudo llegar a Argentina, quedándose en Chile, para jugar en la Segunda División de aquel país, de la mano de un representante peruano.

Es el máximo artillero de la Primera Fuerza.

En el equipo de Deportes Santa Cruz destaqué, me vieron muchas cualidades y sólo estuve en la temporada 2015-2016, y me llevaron a Perú con el equipo de Juan Aurich, donde pude jugar un encuentro en la Sudamericana.

Jara cree que no pudo debutar en México, especialmente con Chivas, porque se sentía comprometido con su representante en Sudamérica.

Yo creo que no debuté en Chivas, por no esperarme, algunos de mi generación, debutaron con Matías Almeyda, que hizo campeón a Chivas y aún siguen jugando.

Cuando se veía una oportunidad en México, con la franquicia de Bravos, decide volver, pero el entrenador al mando fue cesado, dejándolo otra vez emocionado de jugar profesional en México.

Llegue a Mazatlán y rápido me buscaron equipos de Primera, SPE Prendamex fue el primero, después por Fajardo y ahora en Fire Máster.

El “Güero” como se le conoce en las canchas, no ha tenido la oportunidad de jugar una final de la máxima categoría porteña, y espera hacerlo con Fire Máster, equipo líder de esta temporada.

Estoy en mi mejor momento, haciendo buenas cosas y marcando cosas importantes.

Jara tiene una escuela de futbol, donde enseña a los niños a entrenar, y actualmente es seleccionado y goleador de la Selección de Primera Fuerza, que participará en el Estatal de futbol y tiene en mira el Nacional.

EQUIPOS EN SUDAMÉRICA

Santa Cruz, Segunda División Chile

Juan Aurich, Primera División Perú

EQUIPOS EN LA PRIMERA FUERZA

-SPE Prendamex

- Fajardo

