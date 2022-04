Daniel Castro quiere estar de la mejor forma para la LMP

Mazatlán, Sin.- Hace algunas semanas Venados de Mazatlán realizó un cambio con los Caballeros Águilas de Mexicali, donde los rojos enviaron a Isaac Paredes con los “Cachanillas” y el cuadro fronterizo mandaba a Daniel Castro, un infilder con experiencia en Grandes Ligas y que vivirá su primera campaña como Venado.

El nacido en Guaymas, Sonora, espera tener un buen rendimiento este 2022, ya que defenderá los colores de Sultanes de Monterrey en el verano, para después reportar en el mes de septiembre con los Venados.

“Contento de llegar a una gran organización en México, sabemos que los últimos años han estado bien, un gran equipo, contento por el cambio”, explicó Castro, que se encuentra haciendo pretemporada con el equipo sultán.

Para el jugador de 28 años, será difícil superar lo que realizó con Toros de Tijuana en el 2021, donde fue campeón y tendrá a Ricky Álvarez, además de Ramón Ríos como compañeros, aquí en Venados, donde compartirán más experiencias en el terreno de juego.

Castro, se siente cómodo con lo que ha trabajado, ya que el invierno pasado registró .248 en su porcentaje de bateo, teniendo muy buena defensiva, que es el sello, del ex jugador de los Bravos de Atlanta y Rockies de Colorado.

“Mi defensa siempre ha sido mi fortaleza, los últimos años he estado en la segunda base por problemas en el hombro, esperamos este año regresar al short stop, me siento al 100, espero en invierno estar disponible en cualquier posición que se me indique”, señaló Castro.

El sonorense llegará a un escenario, como lo es el Estadio Teodoro Mariscal, que se complica para el bateo y donde podrá mostrar su juego.

“Creo que es mi tipo de juego, el beisbol pequeño, tocar bola, bateo y corrido, creo que el campo es problema para los jonroneros, en mi caso vamos a tratar de jugar mi beisbol, es una plaza de pitcheo, pero no hay que cambiar los planes de juego”, agregó.

EQUIPOS DE CASTRO EN LA LMP

Mayos de Navojoa

Yaquis de Ciudad Obregón

Águilas de Mexicali