Cuando el ‘sexo débil’ se hace fuerte: el deporte como autodefensa

Mazatlán, Sin. - Con ocho años de trayectoria dentro de las artes marciales mixtas o kickboxing, Víctor Manuel Delgado Jiménez se abre paso en este deporte y al mismo tiempo complementa su actividad con el desarrollo y promoción de la defensa de la mujer, a través de la disciplina.

Por curiosidad, Víctor llegó al kickboxing, primero para buscar una actividad deportiva, y segundo, para convertirse en una mejor persona.

Por pura curiosidad llegué aquí. Y de la mano de mi entrenador de toda la vida, Alfredo Lizárraga, fue como me fui desenvolviendo poco a poco en la disciplina, hasta llegar a donde estoy hoy en día.

Víctor

Víctor era un chico tímido y serio, conforme fue avanzado en sus entrenamientos se fue enamorando de cada patada, de cada golpe, como si fuera un “amor a primera vista”.

El joven busca que las mujeres aprendan técnicas que les permitan defenderse, cuando se enfrenten a una situación que ponga en peligro su integridad física. Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán





Fui entrenando poco a poco, me fui ‘empapando’, comencé a seguir a los peleadores de la UFC, y por su puesto la misma competencia.

Víctor

Su sensei, Alfredo Lizárraga, ha influido en toda su carrera. Él ha cambiado de escuela de kickboxing, pero nunca le ha perdido la huella, hasta llegar a formar su propia academia de este deporte, donde asisten niños, mujeres y adultos.

No puedo decir otra cosa de Alfredo, él me cambió completamente, desde lo físico hasta lo mental, yo no podía entablar una conversación con alguien, y dentro de este hermoso deporte me fui desenvolviendo hasta tener algunos logros deportivos.

Víctor

Aunque no hay muchos campeonatos a nivel regional, y menos municipal, este deporte poco a poco es más aceptado. Víctor es el actual campeón municipal en peso completo, título que ostenta desde ya hace tiempo.

Hemos salido a buscar competencia, en noviembre fue mi última participación, pero yo veo cada vez más chicas que se están involucrando, buscando sobre todo una alternativa para la defensa personal, y ellas son más dedicadas que los hombres.

Víctor

Al ser una disciplina que involucra fuerza, resistencia, patadas y golpes, el kickboxing se ha convertido en el arma principal para combatir las agresiones, y en el caso de las mujeres, son las que han caído en las garras de la violencia de género; preocupado por ello, fue que se lanzó para dar un curso de defensa personal.

Mira, en la actualidad se está viendo mucho la agresión hacia la mujer, es una cosa que nos preocupa como sociedad más que nada, y como deportistas estamos tratando de combatirlo, y que más haciéndolo con el kickboxing.

Víctor

El curso es impartido por la academia Angalf, donde Víctor entrena a las chicas que llegan.

En este tipo de actividades de defensa personal participan mujeres de todas las edades, en las que además de hacer una actividad física, aprenden técnicas que les puedan ayudar a enfrentar situaciones específicas que pueden poner en peligro su vida o su integridad física, para que aprendan a derribar, zafarse y hasta someter al atacante.

Tenemos poco con ese proyecto, es iniciativa propia, por lo que ya te comentaba y también estamos apoyando en las empresas privadas, que se han sumado a este movimiento en contra de la violencia de género.

Víctor

Pero Víctor no sólo imparte este curso a las mujeres, sino también en busca de mejorar a la sociedad mazatleca, imparte estas clases en un centro de rehabilitación de la localidad, para buscar que ellos puedan sacar todas sus frustraciones por medio del deporte.

El kickboxing no sólo sirve para la defensa personal, sino también sirve como una forma de terapia física, de la mano de pláticas psicológicas, y esto sirve para que ellos saquen el estrés, entonces por eso es que optaron por tomar esa clase de terapia, donde ya tenemos tres años laborando.

Víctor

El futuro de Víctor en este deporte es prometedor, buscará algunos campeonatos y tendrá peleas en puerta, mientras tanto trabaja todos los días para mejor a la sociedad e implementa programas como ‘menos kilos, más salud’, de la mano de la nutrióloga Viri Ladell, esto siempre a través del kickboxing.

PARA SABER

Víctor da clases en la Academia Angalf, que está ubicada en avenida Delfín 314, en la colonia Francisco Villa.

TEXTUAL

Víctor

