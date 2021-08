Crónicas de beisbol: Joshua Gómez, el receptor de acero

Mazatlán, Sin.- Muchos dicen que la posición más complicada del beisbol es la del cátcher, en la que los humanos se vuelven de acero y se transforman al ponerse unos arreos, la pechera y una careta, para hacerle frente a nueve entradas.

Y justamente es eso lo que Joshua Gómez ha representado a lo largo de su amplia trayectoria en el beisbol amateur, en la cual comienza gracias a su padre, Josué Gómez, que lo inició a la edad de 3 años en este deporte.

“Desde niño llegué a la Liga Mazatlán, estuve ahí desde la categoría Pañalitos y rápido me fui a jugar un estatal, yo creo que entre los más malitos, era el mejorcito y por eso me llevaban”, dijo el pelotero.Aunque desde pequeños a los jugadores los ubican en todas las posiciones, Gómez se inclinó más por jugar los jardines y luego bajó a la receptora, posición que no ha dejado y donde más se ha desempeñado.





“Cuando eres niño te enseñan a jugar de todo, regularmente te ponen en la posición que eres mejor y por eso uno va aprendiendo a jugar en todas las posiciones, pero yo casi siempre me desempeñaba de outfilder”, dijo.





Su carrera en el beisbol amateur lo ha llevado a conocer gran parte del país, lugares donde ha dejado grandes amigos y muchos grandes prospectos, con los que el mazatleco de 18 años ha compartido en el diamante.





“Gracias a Dios el beisbol me ha hecho conocer gran parte de México, he estado jugando en Veracruz, Yucatán, Tijuana, Chihuahua y todos esos lados he hecho amigos, son de las cosas bonitas que te deja el deporte”, enfatizó.

También resalta los valores que le han inculcado para ser una persona de bien.“Creo que el beisbol te deja muchas enseñanzas y amistades, pero lo que más te deja es respeto y disciplina, algo que es muy importante”.

SU CRECIMIENTO COMO PELOTERO

A pesar de tener toda una vida jugado beisbol, por la mente de Joshua pasó dejar el diamante de manera definitiva y dedicarse al deporte ráfaga, que también le gustaba y lo practicó desde la secundaria.

“Cuando tenía 11 años yo ya estaba enfadado del beisbol, pues mi papá a veces me presionaba mucho y claro siempre deseándome lo mejor para mí, pero ya no quería jugar y en la secundaria comencé a jugar basquetbol, y yo le comenté a mi mamá que no quería jugar ya beis, pero para en ese tiempo mi papá tomó la presidencia de la Liga Mazatlán y me dejó encargado con un padrino de la Liga y fue como le agarré más cariño al deporte”, mencionó.

Desde esa edad, comenzó a entrenar más duro, pues José Ángel Chavarín fue el que lo metió más de lleno en el mundo de la receptora, y con la experiencia que tenía en Estados Unidos lo fueron formando cada vez más.

“Con los Chavarín fue cuando le agarré más amor al deporte y fue cuando me tocó sobresalir más, ganando algunos nacionales y tomando más experiencia dentro del plato, es una posición que disfruto mucho. Desde atrás del plato se ve todo el juego, y es algo que me gusta, también ayudar a tus compañeros, guiarlos, por eso es que me desempeño en esa posición”.

SU EXPERENCIA EN ESTADOS UNIDOS

El año pasado el receptor realizó un campamento en Texas, para la academia Star, por el cual fue firmado en la final del 2020 de la Liga Juvenil Superior, donde destacó en ese equipo que logró ser campeón.

“Justamente en esa final me ve el visor de la academia y en plena pandemia del Covid me llevaron a Texas, estuve alrededor de dos meses una semana, donde aprendí mucho y pude agarrar otras técnicas. El beisbol que se practica allá es muy diferente al de acá, sobre todo por la disciplina y es algo con lo que me quedó”.

Ahora Joshua está listo para cursar una carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey campus Culiacán como Ingeniero Industrial, donde además podrá desempeñarse en la Liga JAPAC de Primera Fuerza.

DATO

Joshua Gómez alzó la medalla de plata en el campeonato nacional que se llevó a cabo en Monterrey en el 2016.









