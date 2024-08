Cristina Montaño buscará hacerse de un lugar para el Mundial Femenil Sub-17

Mazatlán, Siin.- La mediocampista mazatleca Cristiana Montaño, fue llamada por la Selección Nacional Sub-17, para llevar a cabo una concentración previa al mundial de la categoría que se llevará a cabo en República Dominicana, del 16 de octubre al 3 de noviembre.

La porteña ha sido una jugadora constante en el equipo, además de ser un referente de las cañoneras, que le ha dado ese pase para buscar un lugar en la lista final y disputar el primer torneo internacional en su corta carrera.

Puedes leer: Mazatlán FC se llevó una bolsa de 1.6 millones de dólares tras participar en la Leagues Cup

Apenas hace un año Montaño debutaba con 16 años en el primer equipo del Mazatlán Femenil, y ahora podría estar en esa lista para representar a México, en un grupo que no es nada fácil, ya que tendrán un juego muy físico.

Las mexicanas estarán ubicadas en el grupo C, donde estarán Corea del Norte, Kenia e Inglaterra, que tienden a ser potencias en esa categoría, sobre todo las inglesas, que sobresalen en la Premier Femenil.

No es la única con sangre mazatleca en el plantel

Además de Montaño, la también mediocampista Monique Montes, que juega para las Rayadas y que es nieta de un emblema del futbol amateur, como ‘Doña Güera’ está también en la selección.

Monique, se encontró con Montaño en la selección, pese a ser un poco menor que ella, pero ambas quieren representar a Sinaloa en República Dominicana y hacer un buen papel, para el equipo que dirige Jimena Rojas.