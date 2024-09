Gloria Zarza gana la primera medalla de oro para México ¡Conócela!

México celebra con orgullo la extraordinaria victoria de Gloria Zarza, quien ha ganado la primera medalla de oro para el país en los recientes juegos paralímpicos. Su triunfo no solo es un hito deportivo, sino también un ejemplo de perseverancia, disciplina y superación personal.

Gloria Zarza, originaria del Estado de México, ha destacado en el deporte paralímpico gracias a su increíble talento en el lanzamiento de bala, categoría F54. Con un poderoso lanzamiento que superó a sus competidoras, Gloria no solo se llevó la medalla de oro, sino que también impuso un nuevo récord, demostrando que su dedicación y esfuerzo han dado frutos.

De acuerdo a ESPN, Zarza comentó en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, su felicidad al ser quien le diera a México la primera medalla de oro.

"Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí", declaró.

"Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso".

¿Quién es Gloria Zarza?

Gloria Zarza, quien se ha convertido en una paralímpica histórica del deporte mexicano es originaria de San Miguel Zinacantepec, en el Estado de México, nacida en 1984.

Fue diagnosticada con secuelas de polio con luxación de cadera y a sus 27 años se sumó al deporte adaptado, en la cual ha sumado una extensa trayectoria hasta llegar a tierras francesas, donde su esfuerzo fue premiado con el oro.

Ha participado en el basquetbol, lanzamiento de jabalina y bala, lo que le ha permitido convertirse en una referente.Su camino en los Paralímpicos comenzó en la edición del 2016, donde quedó en cuarto lugar, a partir de ahí siguió preparándose hasta llegar a obtener la medalla de plata en Tokio 2020.

Para saber

La mexicana fue la única atleta de dicha competencia que pudo rebasar la barrera de los 8 metros en dos de sus intentos.