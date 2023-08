Confirma Pedro Guevara que tendrá pelea eliminatoria con Carlos Cuadras

El boxeador mazatleco Pedro Guevara, ya confirmo que peleará el próximo mes de octubre ante el también sinaloense Carlos "Príncipe" Cuadras, en una eliminatoria, por el campeonato interino del peso supermosca, que tiene en su poder, Juan Francisco "Gallo" Estrada, lo que sería una oportunidad muy importante para el también ex campeón del mundo.

En su momento el pugilista, nacido en Guamúchil, Carlos Cuadras, habló sobre el interés que tiene de pelear ante Guevara, pues está posicionado como el segundo mejor del mundo dentro de su división, y ambos a sus 33 años, podrían tener una gran oportunidad de volver a sobre salir.

“La verdad no me esperaba la posibilidad de la pelea con él (Carlos Cuadras), me habían dicho varios nombres y al último salió que sería Carlos Cuadras. No me sorprende porque estamos en la misma categoría, pero así es esto del boxeo y nos tocará pelear con el que sea”, dijo Guevara, quien tiene ganas de salir adelante.

Culiacán podría ser sede del combate

Al ser ambos sinaloenses, lo que buscaría la promotora que llevará a cabo la pelea, es que sea un lugar neutro, debido a la magnitud que tiene esta pelea, quien gane enfrentará directamente a Estrada por si título.

“Ganar esta pelea representaría pelear con el “Gallo” Estrada, por ahí se había dicho que iba a ser por un título interino y también puede ser una eliminatoria, pero cualquier cosa que se presente es tomar la oportunidad y aprovecharla”, agregó.

Pedro, tiene marca 40 triunfos, tres empates y solo una derrota, la que significó perderé su título en Japón, pero todavía mantiene la esperanza de sacar un resultado positivo en esta pelea que se dará en octubre.

Para saber

El mazatleco acaba de vencer a finales del pasado mes de junio en Culiacán a Miguel Ángel Herrera, mientras que Cuadras hizo lo propio en este mes de agosto venciendo a Juan Carlos Mireles.