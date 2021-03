Confiados en salir airosos Olmeda y Valencia

Culiácan,Sin.- Al cerrar la parte fuerte de su preparación José Ramón Olmeda y Eddy Valencia se declararon listos para ir por el título nacional pluma vacante, este viernes en la función montada por Green Day Boxing Promotions.

Será sin duda una batalla de “Poder a Poder, en la que uno de los dos hará historia en las instalaciones del gimnasio del parque Revolución.

Ambos derrocharon bastante confianza y mucho optimismo de salir vencedores por la preparación física que realizaron.

“Esta es la primera gran oportunidad que se presenta en toda mi carrera y no pienso desaprovecharla”, dijo Valencia (16-5-6, 5 KO), quien agregó que ha soñado con una batalla de este calibre porque tiene grandes metas que cumplir como pugilista profesional. “He tenido peleas bastante duras que no me han dejado casi nada. Esta es una de ellas pero que tiene un buen premio”, indicó.

Olmeda (16-0-0, 11 KO), dijo estar con mentalidad ganadora porque viene con la mejor preparación que jamás haya hecho. “Estuve más de un mes entrenando en las montañas de Iztapalapa, y siento que con esa fortaleza debo salir con el brazo en alto. Ganar este cinturón es muy importante para mi carrera, porque después de este combate vienen cosas muy interesantes”, señaló.

Valencia dice que el apoyo del público local será muy importante para él, pues estará en casa, ante amigos, familiares y gente que ha seguido de cerca su carrera. “Sé que tengo un rival difícil enfrente, pero ya es hora de aceptar estos desafíos por más duro que parezcan”.

El “Kid” Olmeda tuvo mucha carrera amateur, algo que no realizó su adversario. “Eso me da, hasta cierto punto, una ventaja. Pero arriba no hay enemigo pequeño. Reconozco que (Eddy) es un rival peligroso, pero si quiero alcanzar mis metas tengo que superar obstáculos como este”.

Héctor “Guerito” Escobar, quien participará en la misma velada, dijo que la invitación le llegó casi de manera prematura, que tiene rato sin pelear, pero que confía en cosechar una victoria más cuando enfrente al local Santiago Alarcón en duelo a seis rounds.

La navolatense Bárbara Escobar, que también se preparó en la ciudad de México, señaló que tiene mucha confianza en el trabo que realizó para enfrentar a la capitalina Yeni Mercado, y que espera tener un año muy activo.

En otros combates, los mochitenses Raúl Rubio (13-0) y Miguel Arredondo (4-1) s medirán a los sonorenses Javier “Pumita” Rendón (10-6-3) y Raúl “La Roca” Romero (3-6-2), en tanto que Cristian Millán se enfrentará a Isaac Ramírez en duelo de debutantes.









