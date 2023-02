Con muchas ausencias Mazatlán FC recibe esta noche a FC Juárez

Luego de no haber sumado en el primer mes del año, el Mazatlán FC se medirá ante el FC Juárez, en punto de las 20:00 horas en el Estadio Kraken, en un juego vital para el cociente y que se espera un lleno total para este encuentro de la jornada cinco de la Liga MX.

Mazatlán no contará con piezas claves en su once, como lo son Nicolás Benedetti que se pierde el juego por lesión, Roberto Meráz por una expulsión ante el América, además de sumar a Néstor Vidrio, Eduard Bello y Oswaldo Alanís, que siempre no pudo estar para el compromiso.

Los del puerto, también tendrán al frente a su técnico interino Christian Ramírez, que será la segunda ocasión que los dirija, ya que tras la salida de Beñat San José, antes de la llegada de Caballero, estuvo al frente un juego ante Monterrey, en el Clausura 2022.

Sin lugar a dudas, Mazatlán FC quiere también saldar un poco de la goleada del 6-0 que recibió en el Azteca el pasado sábado, siendo una de sus peores en su historia, y que le ocasionó burlas y críticas a nivel nacional.

Bravos llega con una derrota al puerto

Juárez viene de perder su compromiso ante Chivas, por 2-1 e hila dos juegos sin ganar, ya que Pachuca le pasó por encima en la jornada tres, sufriendo un caso similar al de los morados, en su mala racha.

Bravos, sabe que de ganar en el puerto, pudieran bajar a Mazatlán al lugar 16 del cociente, para salir ellos y evitar pagar la multa, por lo que el equipo dirigido por Hernán Cristante no se guardará nada esta noche.

Dato

En las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado Mazatlán tiene tres triunfos, un empate y solo una derrota ante Juárez.

Posibles onces

Mazatlán FC: Nicolás Vikonis, Bryan Colula, Efraín Orona, Facundo Almada, Francisco Venegas, Jefferson Intriago, Andrés Montaño, Yoel Bárcenas, Josué Colmán, Aké Loba, Ariel Nahuelpán.

FC Juárez: Alfredo Talavera, Luis Rodríguez, Alejandro Arribas, Carlos Salcedo, Maxi Olivera, Jesús Dueñas, Denzel García, Mauro Lainez, Tomás Molina, Gabriel Fernández.