Con jonrón, Efrén Navarro define juego de 'muerte súbita' en 12 entradas

Culiacán, Sin.- Tomateros de Culiacán le sacó provecho a la aplicación de la nueva regla de la 'muerte súbita' en la entrada 12 donde hicieron tres carreras, dos de ellas por jonrón de Efrén Navarro, para derrotar de forma dramática 6-5 a Venados de Mazatlán en la apertura de la tercera serie correspondiente a la primera vuelta de la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico.

En la parte alta de ese histórico inning y apegándose a esa nueva disposición para efectos de desempate, Venados de Mazatlán se despegó 5-3 cuando doblete de Ricardo Valenzuela empujó a Randy Romero (inició el capítulo en segunda en base a lo que estipula la regla sustituyendo a Ramón Ríos) y Anthony Giansanti.

José Guadalupe Chávez anota una carrera de los Guindas. Foto: Cortesía │ Club Tomateros de Culiacán

Pero los Guindas reaccionaron favorablemente al arrancar con Ramiro Peña como corredor en la segunda, Joey Meneses largó sencillo remolcador del 4-5 y posteriormente se presentó el jonrón de Efrén Navarro para el empate y triunfo quedando regados sobre el terreno los rivales del puerto.

Para los Guindas es el segundo juego de extra innings en la temporada ya que el pasado 18 de octubre, en 11 entradas derrotaron 3-2 a Guasave con carrera de 'caballito' al recibir transferencia Navarro.

En este duelo, Johnny Davis, luego de una rola a las paradas cortas en la quinta entrada, salió lesionado y el primer reporte médico arrojó al parecer un desgarro, razón por la cual se le hará un ultrasonido para ver la dimensión de su problema.

Ahora bien, con ese resultado, los Guindas movieron su marca a 5-4 mientras que el equipo del puerto ahora está 4-5.

Efrén Navarro en plena acción a la ofensiva. Foto: Cortesía │ Club Tomateros de Culiacán

Este sábado a partir de las 17:00 horas continuará la serie en el estadio Nación Guinda.

El culichi Andrés Iván Meza tuvo una corta estancia de dos entradas y dos tercios con cinco hits, un ponche, dos bases por bolas, un golpe y tres carreras.

Lanzaron después Jesús Castillo Ripalda, Gonzalo Sañudo, Omar Sainz, Gerardo Sánchez, Evan Miller, Alberto Baldonado y el ganador David Gutiérrez.

El zurdo Irwing Delgado arrancó por los Venados de Mazatlán y logró recorrer cinco entradas y dos tercios de cinco imparables, un ponche, un base por bolas y tres carreras quedando sin decisión.

Lo relevó Iván Zavala y a él le continuaron Alejandro Soto, Roberto Espinoza, Ryan Newell y el derrotado Marco A. Rivas.

LAS CARRERAS:

Tomateros de Culiacán, todavía encendidos por las 24 carreras anotadas en sus dos últimos duelos ante Charros de Jalisco, se puso en ventaja 2-0 en la parte inicial del juego.

Elevados de sacrificio consecutivos de Sebastián Elizalde y Joey Meneses remolcaron a Johnny Davis y Ramiro Peña.

Para la segunda, otro elevado de sacrificio, ahora de Jesús Fabela, se llevó por delante a José Guadalupe Chávez para el 3-0.

Sin embargo, la ofensiva de Venados de Mazatlán le cayó a Andrés Iván Meza hasta empatarles 3-3.

¿WALKOFF GUINDA DE NAVARRO OTRA VEZ?#ElGuapo la pone a volar por todo el derecho y dejamos a los @venados_mzt en el terreno 🚿#QueSean13🏆 #NaciónGuinda🍅 pic.twitter.com/KBV5d1KhGt — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 24, 2020

Sencillo de Ramón Ríos, golpe a Ricki Álvarez y base por bolas a Ricardo Valenzuela (estas dos últimas con caja llena) produjeron una cada uno.

CORTOS: El juego de este sábado está proyectado arrancar a las 17:00 horas. El duelo de pitcheo será entre Édgar Arredondo (Guindas) y Carlos Félix (Venados)...Para Andrés Iván Meza fue su apertura 104 en la LMP y su marca es 36-33 en triunfos y derrotas...Venados de Mazatlán, que no tenía robo de base alguna consiguió la primera frente a Tomateros, a quien no le habían estafado ninguna en la temporada...Los Guindas, en sus ocho juegos anteriores no poseían elevado de sacrificio y en el juego ante los del puerto sumaron tres en dos innings... Johnny Davis tiene ahora tres estafas con las dos en este juego...Michael Wing es líder del equipo con cuatro robos...El juego tuvo duración de 5 horas con 10 minutos...Los Guindas llevan tres éxitos al hilo.









