César Quintana y su sueño por unirse a Chivas de Guadalajara

Culiacán, Sin.- El fútbol en Sinaloa se ha convertido en un semillero importante para el balón pie nacional, y Culiacán ha dado grandes futbolistas, que actualmente se encuentran en primera división.

Con esos ejemplos, el joven César Alejandro Quinta Landeros inició su camino en el fútbol, impulsado por sus padres, quienes lo inscribieron en una escuelita de fútbol en Culiacán.

Lo que comenzó como una actividad recreativa pronto se convirtió en una pasión y una oportunidad para desarrollarse en el deporte. Hoy, con apenas 13 años, César ya integra las fuerzas básicas del Club Chivas, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano.

Portando el número 10 en su dorsal, el joven sinaloense es considerado uno de los prospectos más prometedores de la región. Con talento, disciplina y el apoyo de su familia, César sueña con llegar al fútbol profesional y representar a su estado en las ligas más importantes del país.

“Comencé a jugar fútbol porque mis padres me inscribieron en una escuelita llamada Millán. Poco a poco me fue gustando más, y fue ahí cuando supe que este era el deporte que quería jugar”, relata Quinta Landeros.

Nació con el balón pegado a su pie

El joven futbolista recuerda con cariño sus primeros pasos en el fútbol, cuando asistía a la escuelita de fútbol Millán en Culiacán. Ahí comenzó a aprender las bases del deporte y a desarrollar su amor por el balón.

“Desde los 4 años, mis papás me inscribieron en la escuelita de fútbol. Fue ahí donde me enseñaron a patear un balón y a entender lo básico. Poco a poco, le fui agarrando más cariño a este deporte”, expresa.

Conforme avanzaba en su formación, César Alejandro Quinta Landeros, mejor conocido como "El Zurdo" Quintana, fue pasando por diversas escuelas de fútbol, perfeccionando su técnica y habilidades.

Su talento lo llevó a integrarse en equipos destacados, como Monarcas Morelia, donde continuó desarrollándose y forjando su camino como una de las jóvenes promesas del fútbol sinaloense.

"Cuando tenía 8 años, estaba en la escuela de Monarcas Morelia. En esa etapa ya era más competitivo y entendía mejor el juego. Mi formación pasó por esta escuela, que me ayudó muchísimo en mi proceso de desarrollo como jugador. En esta etapa también representé al estado de Sinaloa en competencias nacionales", recuerda César Quintana.

Todo este recorrido ha sido fundamental en la formación del "Zurdo" Quintana. Cada etapa, desde su inicio en la escuelita hasta su paso por Monarcas Morelia, ha aportado a su crecimiento como jugador, apoyado en todo momento por su familia y entrenadores que han creído en su talento.

"Aprender muchas cosas desde chiquito me ayudó mucho. Fui creciendo y aprendiendo en diferentes equipos. Todo eso me sirvió para ser más competitivo y dar siempre lo mejor de mí", expresó Quintana, recordando cómo cada experiencia ha sido clave en su desarrollo como futbolista.

El “Zurdo” Quintana sueña con el profesionalismo. Fotos: Cortesía / Brianda Landeros

Un camino difícil hasta llegar a las fuerzas básicas de Chivas

El joven futbolista también formó parte del equipo de las Águilas de la UAS, donde comenzó a enfrentarse a un fútbol de mayor exigencia. Fue en esta etapa donde surgió su famoso apodo de ‘’Zurdo Quintana’’, gracias a su gran habilidad con el pie izquierdo, una característica que lo ha definido a lo largo de su carrera.

"Cuando estuve en la UAS fue porque una maestra me recomendó. Además, una entrenadora que se llama Nancy Peña me enseñó muchísimo. Yo me fui con ella para seguir aprendiendo más cosas y seguir creciendo como futbolista. El apodo de Zurdo Quintana apareció gracias a esa maestra, ya que le pegaba con esa única pierna", compartió.

César Quintana también tuvo su paso por los clubes Cuervos y Lombardo, siendo este último su último equipo antes de dar el salto a la escuela de Chivas. En ese torneo, su equipo logró ganar un viaje, lo que representó una oportunidad clave para su futuro futbolístico.

“En estas escuelas aprendí a pegarle fuerte al balón, me gustaba más y tenía otro estilo de juego. Con ese equipo fuimos a la Copa Mazatlán, y con la Lombardo, que fue la última escuela antes de venir a las fuerzas básicas de Chivas, los entrenamientos ya eran más exigentes. Con este equipo también ganamos un viaje a España, lo cual fue una gran experiencia”. Recordó con mucho cariño esos equipos.

Etapa en Fuerzas Básicas de Chivas

En 2018, el joven sinaloense César Quintana fue visoreado por el Club Chivas, lo que le permitió integrar las fuerzas básicas del equipo. Sus padres, siempre comprometidos con su sueño, lo llevaban cada tres meses a la ciudad de Guadalajara para sus entrenamientos. Durante la pandemia, la situación se intensificó, ya que viajaba cada mes para continuar con su proceso de formación. Su esfuerzo y dedicación fueron recompensados cuando finalmente logró quedarse en la Casa Club del Rebaño Sagrado.

“Estaba muy feliz cuando me hicieron el llamado en Chivas. Sabía que esto iba a cambiar todo, porque iba a otra ciudad diferente, pero haré mi sueño realidad de ser futbolista profesional y apoyar a mi familia”, concluyó.