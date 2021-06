Cassandra Montero ya encontró club

Mazatlán, Sin.- Recientemente Mazatlán Femenil, había dado a conocer las bajas del plantel para el próximo torneo apertura 2021, donde la ahora ex capitana de club fue rescindida de su contrato, siendo una de las bajas más sensibles para las cañoneras.

Ahora la mediocampista veracruzana, jugará para las Chivas Femenil, dándole un giro total a su carrera, que comenzó en el ya desaparecido Tiburones Rojos del Veracruz y su pasó por Monarcas y Mazatlán FC.

Cassandra, dijo estar muy agradecida con la afición y con la institución morada, la cual defendió por un año y anotó un par de goles el clausura 2021, pero ahora la futbolista afrontará nuevos retos, con un equipo que está acostumbrado a pelear por el título.

“Gracias por la confianza que me brindaron en todo momento, cada partido di lo que estaba en mis manos, en mis pies, porté los colores con orgullo, entregue el alma y me voy feliz, me voy tranquila y gracias a la gente de Mazatlán por abrirme la puerta y les deseo todo el éxito del mundo”, exclamó la jugadora.

LOS NÚMEROS DE CASSANDRA MONTERO CON MAZATLÁN

La veracruzana, fue la tercera mejor jugadora en recuperar balones, con un total de 159, además de ser una jugadora plurifuncional, ya que atacó 33 veces el arco rival y acertó 994 pases, con dos goles para las moradas.

















