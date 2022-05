Carrera deportiva de la ciclista Yarely Salazar en riesgo por enfermedad

Culiacán, Sin.- La ciclista de Culiacán, Yarely Salazar, reveló a través de sus redes sociales los problemas de salud por los que atraviesa y que la mantiene fuera de toda competencia, hasta no conocer el diagnóstico de la enfermedad conocida como pierna muerta.

La velocista del país contó a través de sus redes sociales todos los síntomas que comenzó a sentir a inicios de este año y el proceso que llevó para tener un diagnóstico.

“Desde que inició el año no me he sentido yo misma físicamente, creía que era cuestión de comenzar a competir para agarrar la forma deportiva. Comencé a competir y comenzó un dolor en la pierna izquierda muy raro que quemaba mi cuádriceps al momento de ir en la zona umbral o por encima, a los pocos minutos perdía la fuerza y la sensación Pierna Muerta, esto es exactamente lo que he vivido todos estos meses, pero creo que lo más difícil ha sido la carga psicológica por no saber qué estaba mal con mi cuerpo”, destaca Yareli.

Comentó que en Holanda fue sometida a una serie de estudios que arrojaron el diagnóstico de endofibrosis de la arteria ilíaca, conocido como pierna muerta.

¿Qué es la arteria ilíaca?

La Arteria Ilíaca hay una limitación de flujo en la arteria ilíaca debido al estrechamiento intravascular en el proximal y aún más en la parte media.

Yareli informó sobre el diagnóstico “Prácticamente no pasa sangre a mi cuádriceps y eso hace que se duerma la pierna al momento de hacer esfuerzo! Esto solo se resuelve con una cirugía, pero más adelante les daré más detalles. No voy a negar que tenía inseguridad antes de los estudios por miedo a que no saliera nada y no tuviera respuesta a este dolor tan extraño. Estoy feliz y agradecida con las personas que me rodean y que han vivido estos meses a mi lado, a mi familia y equipo por el apoyo durante este proceso”, se lee en su mensaje.

