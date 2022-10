Carlos Tirado se abre camino en las Grandes Ligas para firmar con Pittsburgh

El día que Carlos Tirado Magaña debutó como beisbolista profesional de los Estados Unidos, en su primer turno al bate la sacó del parque. Son pocos los peloteros que pueden presumir esa hazaña que el mazatleco logró en el 2021 y con la que empezó a escribir su historia en el llamado Rey de los Deportes.

Esto ocurrió en una Liga Independiente de Estados Unidos con el equipo de Rocky Mountain, donde bateó .253 en 33 juegos, con 4 jonrones y 8 carreras remolcadas, lo que rápidamente llamó la atención de los Piratas de Pittsburgh, organización que ese mismo año lo incorporó a sus filas luego de ver en él a un pelotero de gran poder.

De el Habal al "Diamante" beisbolero

El toletero de 17 años de edad nació en el poblado El Habal, lugar donde forjó sus sueños beisboleros al formar parte de la dinastía Tirado, que en su mayoría está formada por hombres que han destacado en el “diamante” beisbolero.

“Vengo de una familia que es beisbolista al cien por ciento, la mayoría somos hombres, y desde que naces te dan tu pelota y tu manilla, básicamente, primero aprendemos a tirar y a cachar y luego a caminar”, dice el joven pelotero.

Desde que estaba prácticamente en pañales, la pelota de 108 costuras, un bat y una manilla lo han acompañado, hasta que tuvo la edad necesaria para enfundarse la casaca roja de la Liga Mazatlán.

“A los 3 años de edad me llevaron a la Liga Mazatlán y todo mi desarrollo desde niño hasta mi etapa juvenil fue ahí mismo en la Liga Mazatlán, participando en muchos eventos nacionales, que me dieron la experiencia para estar en donde estoy ahora”.

Su desarrollo ha sido muy bueno, por lo que puede llegar a Grandes Ligas. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

Tirado Magaña comenzó una carrera como receptor desde la categoría Pañalitos; fue hasta la Juvenil Menor que lo cambiaron de posición, para pasar a la primera almohadilla. Esto, debido a las condiciones físicas que tenía en ese momento.

“Casi toda mi vida fui catcher, pero como era muy bueno con el bat, los coaches me movieron de posición, porque yo me comenzaba a cansar cuando cachaba y mi porcentaje comenzó a bajar, pero cuando me cambiaron a primera base, las cosas fueron muy diferentes, aunque rompí una tradición que venía de mi papá y mi tío, que jugaron esa posición, junto con mi primo Juan Pablo Tirado, que es pitcher, que juega con Toros de Tijuana”, relata.

Pese a que dicen que el receptor está hecho de otro material, la adaptación de pasar de estar hincado, detrás del home play, a una primera base no le costó mucho, pues siempre ha sido su poder ofensivo lo que lo ha caracterizado.

“No me costó para nada adecuarme, ya que la primera base no es una posición muy complicada, ni demandante, solo tengo que estar concentrado, porque tú eres el que ayuda a los jugadores de cuadro a completar las jugadas”.

Su primera firma y debut

Carlos es de cuerpo fornido y con mucho poder en las muñecas, algo similar a quien fue su ídolo de la Liga Mexicana del Pacífico, Roberto “Peludo” Saucedo. Desde niño enfocó toda su fuerza al deporte que más ama y a los 15 años llegó a los Acereros de Monclova. Ahí estampó su primera firma en el beisbol profesional.

“Cuando ellos me vieron, estaba en un Nacional con la Selección de Sinaloa, en Guadalajara y desde el primer momento me quisieron firmar, pero mi papá no quiso, me dijo que me esperara un poco, al final firmé casi al cumplir 15”.

Después de estampar su firma, Carlos se fue a Colorado, en los Estados Unidos, para jugar en la Liga Independiente con el equipo de Rocky Mountain. Ya tenía 16 años y su debut fue con un frío de 5 grados. Pero eso no impidió que en su primer turno como profesional mandara a guardar la pelota por el jardín derecho.

“Yo no me esperaba tener un debut así, yo solo buscaba pegarle a la bola y salir corriendo y se dio, no me lo creía, no sabía qué hacer, imagínate un jonrón fue algo muy bonito e inexplicable para mí”, relata el jugador que en esa competencia conectó cuatro cuadrangulares.

Carlos se fue a Colorado, en los Estados Unidos, para jugar en la Liga Independiente con el equipo de Rocky Mountain. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

Después de esa temporada, Carlos regresó a México para hacer su primera campaña con Venados de Mazatlán y para ser llamado a Monclova, donde el scout de Piratas de Pittsburgh, Roberto Saucedo, ya lo estaba esperando.

“Cuando supe que me iban a firmar los Piratas, no me espere que mi ídolo de niño, Roberto Saucedo, me observará, fue muy sorprendente porque estaba mi ídolo viéndome, y fue el que me cerró para Piratas, fue un sueño para mí”.

Este 2022, Carlos vivió su primera temporada en la Liga de Verano de República Dominicana, siendo uno de los mejores bateadores ofensivos de la organización de Pittsburgh, pese que le costó un poco adaptarse a la cultura, a la comida y aprender del potencial de sus compañeros latinos, en su mayoría dominicanos y venezolanos.

Carlos Tirado Magaña. Foto: Instagram | @cartir13

Ahora el joven beisbolista aspira a ser el primera base de Venados de Mazatlán y también poder debutar en las Grandes Ligas. Con su gran poder de bateo y sus habilidades beisboleras busca abrirse camino en la Gran Carpa y dejar grabado su nombre con letras de oro.

Ficha

Nombre : Carlos Iván Tirado Magaña.

: Carlos Iván Tirado Magaña. Fecha de Nacimiento : 13 de marzo de 2005.

: 13 de marzo de 2005. Posición: Primera Base.