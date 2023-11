Carlos Arellano se ha convertido en un hombre importante para Venados

Mazatlán, Sin. -El pelotero Carlos Arellano ha tomado un rol importante en los Venados de Mazatlán, cubriendo muy bien los jardines y demostrando de una gran defensiva con su brazo y guante, además de estar bateando a la hora cero.

Arellano, está cumpliendo con un rol que dejó Fabricio Macías al lesionarse, y ha demostrado con trabajo de lo que el joven puede hacer, para la novena dirigida por Luis Carlos Rivera, quien le ha dado toda la confianza.

“Estoy muy contento, la verdad muy agradecido, por haberme brindado la oportunidad Venados de Mazatlán de regresar aquí al puerto, estoy agradecido con todos, con los coaches, mánager, el equipo y con todos, ya que si se ofrece algo están disponibles para ayudar”, externó Arellano

Para el joven de 25 años de edad, nacido en Mexicali, Baja California, el tener otra oportunidad con Venados, la ha sabido aprovechar, pues debutó en la campaña 2021-2022, para posteriormente ser pasado a los Águilas de Mexicali.

Jesús ‘Chino’ Valdez, también fue otro que le dio ese empujón en el verano, con el Águila de Veracruz, y ser parte de Venados, que aunque discreto, ha sabido responder.

“Creo que sí pudo haber sido lo del invierno pasado, pero más que nada saben el juego que manejo, más o menos saben cómo me desempeño, en Veracruz ya me dieron la oportunidad y gracias a Dios la aproveché, trato de con mi juego abrir los ojos para que me den la oportunidad”.

Es un jugador versátil

Arellano ha encontrado una manera de poder adaptarse rápido a lo que pide el manager, pues su posición natural son las paradas cortas y la segunda base, que es difícil cubrir, al estar dos experimentados como Ramiro Peña y Daniel Castro, convirtiéndose en un jugador versátil.

“En el lugar que me pongo juego, te pudiera decir que me siento más cómodo de shortstop o segunda, debido a que es mi posición natural, pero estoy disponible donde sea y aprovechar el momento”.