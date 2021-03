Cañoneras con sabor porteño

Mazatlán, Sin.- Cuando Mazatlán llegó a mediados de junio del 2020 para ser un equipo de Primera División, muchas jugadoras de ahora extinto Monarcas Morelia, no quisieron venir y al puerto llegaron solo nueve de ellas lo hicieron, así que con un proyecto sólido y con Jessica Castañeda como directora deportiva, la cual con su equipo conformaron un plantel nuevo.

Castañeda, encajó como anillo al dedo de Mazatlán, ya que con su juventud y experiencia dentro del futbol, ya sea como periodista o como entrenadora, supo manejar muy bien, la pequeña situación por la que pasaba el equipo en ese tiempo.

“A Mazatlán llegaron nueve, pero jamás me había puesto a dimensionar el problema, pero si nos ponemos a pensar, llegamos a una situación muy difícil en plena pandemia y además teníamos una tercera parte del equipo y la verdad las jugadoras que llegaron han asumido el reto de buena manera y jugando de una manera natural y profesional asumieron el reto y nos ha facilitado, que la afición se haya enamorado del equipo, pero no me gusta decir que yo lo hice, pero lo hicimos entre todos”, destacó Jessica Castañeda.

La directiva relata, que al principio nadie se conocía y tuvieron que presentarse una por una, incluyendo el cuerpo técnico y utileros del equipo, “al principio si fue una manera muy extraña y siempre nos acordamos de esa pretemporada de julio del 2020 y mira hasta donde hemos llegado”.

En tan solo un torneo y medio, las cañoneras han hecho buen papel, dando la cara por la franquicia morada, ya que el torneo pasado se quedó a dos puntos de clasificar y ahora están peleando por clasificar de nueva cuenta, teniendo una mejoría en el estilo de juego.

De pasar a ser el equipo con peor defensiva, hoy dejaron atrás su primer torneo debut y han sido un equipo que han dado la sorpresa, con jugadoras como Melissa Ramos, que llegó de Tigres, Cassandra Montero, que venía de Veracruz, Magaly Cortés, Yuzara López de Toluca, solo por mencionar algunas, han dado un cambio tremendo al equipo.

Hoy por hoy, en Mazatlán es o juegan todas o no juegan ninguna y es el reto que nos hemos puestoJessica Castañeda

Con menos de un año en el balompié las cañoneras van teniendo ese arraigo. Foto: Cortesía | Mazatlán Femenil

Ahora con el equipo ya establecido en lo deportivo y con mucho camino que recorrer en lo comercial, Mazatlán buscará ser las “perlas de la corona”, ya que en un futuro se plantea tener un equipo de fuerzas básicas femenil

HISTÓRICA APERTURA AL FUTBOL FEMENIL

Las Cañoneras no solo han puesto en el mapa a futbolístico a Mazatlán, sino que también han hecho historia en su corta existencia, ya que no es sencillo abrirle el panorama la gente con el futbol femenil.

Pero el 11 de Marzo del 2021 será un día recordado por las jugadoras y aficionados de Mazatlán FC ya que en la jornada 10 del campeonato, se vivió un partido femenil con publicó, resaltando la victoria de Mazatlán por 2-0 ante Necaxa.

“Al principio nadie creyó que podríamos meter 2 mil personas a nuestro primer partido y las metimos y yo recuerdo los primeros partidos de la liga cuando se fundó una cancha con 50 gentes y ahora es muy diferente, es un claro crecimiento que se ha dado”.

“Pero también mucha gente tiene esa expectativa de conocer el estadio y afortunadamente las chicas y el cuerpo técnico han tenido un buen trabajo, quieren verlas en persona y no es por presumir pero en el centro operativo de la Liga, también les gusta ver nuestros partidos”.

Aunque el equipo sigue siendo joven, aún no existe una rivalidad regional, como la que hay entre Rayadas y Tigres, Chivas y Atlas, pero conforme vayan jugando partidos se puede crear una con algún equipo de la región o del centro del país, con el fin de tener mayor captación de público.

“Yo creo que pronto tendremos una rivalidad, hemos tenido un enfrentamientos complicados por ejemplo Puebla, podemos hacer una rivalidad, con Guadalajara, con Santos, bueno, se puede ustedes échenos al quien quiera, ahí veremos cómo nos las arreglamos”, dijo entre risas.

Hubo muy pocas jugadas de peligro para las cañoneras. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Solo faltan cinco fechas para terminar el torneo y Castañeda esta consiente y enfocada en lo que están haciendo hoy, “sabemos que a veces los resultados en la cancha algunas veces no se pueden dar como lo planeamos, pero de una cosa si estoy segura es que hemos trabajado para conseguir los objetivos”.

DATOS

La Directora Deportiva de Mazatlán FC Jessica Castañeda estudio en el Instituto de Johan Cruyff y también estuvo en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, en la Federación Mexicana de Futbol.





