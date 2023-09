Cañeros de Los Mochis vuelven a perder en el Fan Fest CDMX 2023

Culiacán, Sin. -Cañeros de Los Mochis intentaron levantarse, pero no les alcanzo, llevándose la derrota por el marcador de 4 carreras a 3 ante los Charros de Jalisco en el segundo juego del Beisbol Fan-Fest 2023 en CDMX.

La pizarra encendió en la apertura del tercer episodio cuando los Charros atacaron a Miguel Vázquez fabricando tres carreras.

Una gran oportunidad se presentó para los Cañeros en la séptima entrada cuando lograron llenar las bases sin out. Un wild pitch permitió a José Carlos Orrantia registrar carrera para romper el cero y después un hit de Eric Meza remolcó a Brayan Mendoza acercando a los verdes 3 a 2.

En la parte alta de la novena entrada, José Ceceña conectó un doblete para enviar a Sergio Villalba al plato con la cuarta carrera para los jaliscienses.

Los verdes no dejaron de luchar; tras un out Javier Sánchez conectó hit y luego del segundo out Eric Meza negoció base por bolas, enseguida, Juan Carlos Camacho bateó un alto fly que no pudo fildear el patrullero izquierdo y con ello anotó Sánchez.

El novato José Castro respondió luego con un buen batazo al jardín derecho, pero mejor fue la colocación del jardinero y ahí cayó el out 27.