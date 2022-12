Cambió el sueño del baile por el triatlón, así es la historia de Paola Castañeda

A los 6 años de edad Paola Castañeda Reyes supo que la natación sería una parte importante de su vida y de su desarrollo. Al ver en la televisión una competencia en Juegos Olímpicos, la joven nacida en Durango se dio cuenta que el agua y ella estaban conectadas, como si fueran elementos que se conjuntan para ser las mejores.

Y aunque su sueño era convertirse en nadadora profesional, el destino la llevó a practicar el triatlón hasta el nivel de ser profesora en el deporte, una actividad que nunca pensó en hacer pero que ahora disfruta al máximo al compartir con niños toda su experiencia en la disciplina.

Del ballet al agua

“Mi impacto con la natación comenzó desde muy niña, si tú le preguntas a mi mamá, ella te va decir que siempre quise ser nadadora. Tenía dos cosas muy claras, una ser nadadora, que me nació por una competencia que vi en la televisión y dije que yo iba a estar ahí y la segunda ser viajera, algo que se me dio con el tiempo. Todavía no voy a unos Juegos Olímpicos, pero aún tengo posibilidad de ir”, dice la joven de 31 años.

Ella inició a hacer actividades extracurriculares primero con el ballet, que le dio la fuerza necesaria para hacer sus brazadas y movimientos bajo el agua. Esto fue un buen comienzo antes de convertirse en triatlonista.

“Yo podía ir de niña con mi papá a una alberca y estaba feliz bajo el agua, y en realidad el deporte lo empecé hacer desde ahí, desde que me metí a natación”, comenta.

Su primer torneo

Para comenzar de lleno al triatlón Paola tuvo que pasar primero por el acuatlón, una disciplina que comenzó a los 14 años y fue por invitación de un equipo, hasta que descubrió que otro de los equipos de su natal Durango hacía otros deportes en conjunto, como ciclismo y eso le llamó más la atención.

“Competí primero en acuatlón, logrando dos cuartos lugares, pero decido cambiarme de equipo porque me sentía saturada y al entrar a otro equipo, descubro que hacen ciclismo, fue entonces que entré a triatlón, para la categoría 16-17”.

Mazatlán fue su primera medalla como triatlonista para despuntar su carrera. En el 2007 y luego de varios Juegos Nacionales, Paola compitió en el puerto en otro evento nacional, donde se quedó con el bronce, luego de batallar en algunas pruebas anteriores. Así comenzó una carrera fuerte en ese deporte, al recibir una invitación para incorporarse al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR ).

A sus 17 años decide irse a la Ciudad de México, pero las cosas no fueron como lo esperaba y retornó para estudiar la carrera en Psicología. Al año de haber iniciado sus estudios decide ir a Veracruz, con el entrenador Eugenio Chimal, quien entrena a Crisanto Grajales, el reconocido deportista mexicano que compite en triatlón y acuatlón, que ha ganado importantes medallas en Juegos Panamericanos en los últimos ocho años.

“Me voy allá, estaba en la categoría Sub-23, ya daba marca para selección y duré tres años y comienzo a competir internacionalmente, estando ranqueada en segundo y tercer lugar, entonces me beca la Universidad Anáhuac, pero tuve que parar por un problema de tiroides, que fue algo que frenó mi carrera”.

En uno de sus mejores momentos tuvo que dar una pausa a su carrera, un golpe muy fuerte para ella que mentalmente le costó aceptar, ya que en ese entonces entrenaba tres veces al día, pues estaba enfocada al cien a su deporte.

“Después de todo eso decido regresar a Durango, para entrenar con César Cárdenas, y terminó mi carrera en la Universidad Juárez, si bien no pude retomar mi ritmo, estaba más o menos ranqueada y en un momento decido retirarme como ‘atleta élite’, al no dar mis marcas, entonces me enfoco en mis estudios, tomando un diplomado en Psicología Deportiva, que me ayuda a ligarlo con mi deporte”.

Mazatlán, un nuevo reto

Paola dejó atrás sus competencias y su carrera de triatlonista para venirse al puerto a explorar una nueva faceta en su vida, ahora como entrenadora, con la misión de formar el nuevo talento de este deporte.

Ingrid Santos, del equipo de la Alberca Olímpica de Mazatlán, fue quien la invitó a trabajar ahí, junto con el profesor Rafael García y Julián Gutiérrez, con el objetivo de formar nuevos prospectos para el triatlón.

“Nunca me vi como entrenadora, eso es lo más chistoso y sin querer queriendo se me han dado las cosas, porque entro en un proceso en el que me estoy retirando y hacer esta transición es muy complicada, pero encuentro una pasión con los niños, para poder que ellos puedan cumplir sus sueños, así que no tardé en acoplarme”, comparte.

Desde hace un año y medio ella y sus compañeros han hecho un gran trabajo con el Club Maniacos, donde Paola combina un poco de todos los entrenadores que ha tenido, además de su experiencia deportiva.

“Comenzamos con cuatro niños y ahora son 15. La verdad es que, uno o dos que podamos sacar a competir va ser bueno, porque sé que se me van dos, pero atrás tengo más niños en el proceso y es parte de regresarle a Mazatlán, el medallero que se lograba años atrás en este deporte”.

El tiempo

Paola Castañeda tiene cerca de año y medio trabajando con niños en la disciplina de triatlón