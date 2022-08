Cambió el ballet por el ciclismo; ahora Sofía Martinez ya es subcampeona panamericana

De los delicados pasos del ballet clásico, Sofía Alejandra Martínez pasó a la aventura en dos ruedas; de estar en un salón de baile de cuatro paredes, ahora recorre largos caminos en la carretera. En unos años todo cambió para ella; se olvidó del tutú y las zapatillas de ballet para ponerse un casco, enfundarse en ropa deportiva y lanzarse a la aventura al aire libre.

A sus 20 años ha recorrido ya muchos caminos de México a bordo de su bicicleta y ha participado en competencias nacionales en las que ha obtenido grandes reconocimientos. El ciclismo la hace soñar en grande y no detenerse ante ningún obstáculo.

“Yo comencé en el ballet a los 7 años, pero hubo un momento en el que dije que quería ser más ruda, porque caí en esa actividad por cuestiones de actividades extras a mis estudios, fue entonces que llegué al triatlón, a los 14 años, que fue una de las puertas para incursionar posteriormente en el ciclismo”, recuerda la joven.

Al principio tuvo muchas caídas, algunos raspones y heridas de batalla que la bicicleta dejó, pero que fueron parte de su aprendizaje.

“Fue difícil dejar el ballet, algo que también me marcó, porque fueron siete años de mi vida dedicados a ello, pero en el triatlón no me fue mal, me acuerdo que fui a un estatal de triatlón y fue ahí donde le agarré más cariño a la bicicleta. Al principio no me ajustaba mucho a la bici, tuve muchos problemas para superar la carrera, pero poco a poco fui superando ese miedo”.

El amor a las competencias nacionales

Fue en el 2016 cuando comienza a tomar las competencias nacionales, incluso ese año fue una de las ciclistas revelación en la categoría de ruta, algo que fue muy importante para ella.

“Yo cuando entré a las competencias, para mi suerte no eran por marcas, sino por ranking, y yo estuve colocada dentro de las primeras cinco y clasifiqué al Nacional y fue muy curioso, porque ese día estaba enojada. Recuerdo que esa vez no quería correr, porque hubo un momento en esa competencia que no me gustaba el ciclismo, pero era parte de los nervios que te dan en las carreras, pero ya eso quedó atrás”, dice.

El conocer nuevos caminos, ha sido satisfactorio para la ciclista. Foto: Cortesía | Christian Peña Barraz

La joven optó por dejar a un lado las pruebas de velocidad en el velódromo para enfocarse en la ruta, por la fuerza que tiene en sus piernas, algo a lo que le ha sacado provecho.

"En realidad me gusta más la ruta, porque me encanta recorrer los caminos, aquí en Mazatlán hay varias rutas, eso es lo lindo que tiene el ciclismo, que te conecta y sueñas durante la rodada", relata.

Subcampeona nacional

Sofía Alejandra tuvo un 2019 muy bueno. Al estar en la categoría Juvenil C, la cual es la más avanzada, buscó ser parte de la selección mexicana junior, un reto muy alto que se puso en ese momento.

"Ese 2019 fue muy bueno, estaba en mi primer año de la juvenil avanzada y quería hacer selección en mi primer año y ya en el 2020 estaba catalogada entre las tres mejores primeras e iba a competir en el Mundial Junior de Ciclismo, pero por la pandemia del Covid-19 todo se detuvo", dice.

En esos primeros tres meses del año del 2020, antes del confinamiento, la joven mazatleca ganó un tercer lugar en contrarreloj de la Copa Federación en Chihuahua y después se quedó con el Subcampeonato Nacional de Ciclismo realizado en Aguascalientes, un hecho que fue histórico para el estado de Sinaloa.

"Sabemos que aquí hay muy pocos ciclistas que realmente salgan y vayan a competir, ese subcampeonato nacional es uno de mis más grandes orgullos, estuve muy bien respaldada por mi mamá Evelia Pérez, quien también fue ciclista", dice.

La experiencia de su madre le ha dado un acercamiento más profundo al ciclismo, pero también le han tocado regaños duros, ya que ella sabe muy bien de la actividad y ha guiado a su hija por el buen camino.

"Ella me ha enseñado mucho, no es como la típica mamá que si fallas te dice que todo saldrá bien en la próxima, ella sí te regaña, pero es algo bueno, porque me ha dado los materiales que necesitaba para salir adelante en la disciplina".

Sofía se convirtió en la primera sinaloense en ganar una medalla Panamericana, al ser subcampeona (plata) en el 2021 en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Cali, Colombia.

La pandemia frena su camino

Sofía recuerda al 2020 con cariño y enojo a la vez, ya que estaba a nada de firmar con un equipo para irse a Italia, pero debido a que ahí fue el epicentro de la pandemia del Covid-19, todo se detuvo.

"Fue horrible, tenía ese proyecto, que se quedó ahí, eran muchas las ganas de llegar a competir a ese nivel y foguearme, pero sigue parado aún, estamos esperando el momento necesario y adecuado".

Después de eso, Sofía se tomó su tiempo para enfocarse en sus estudios de Economía en la UDM (Universidad de Monterrey) y pensó dejar el ciclismo por un tiempo.

"Ahora estoy en Monterrey y pensé por momentos que iba a dejar esto, pero no puedo, en realidad esta es mi pasión, y ahora la he retomado con mayor fuerza y por supuesto que quiero seguir compitiendo".

La joven se prepara para regresar a la ruta. Sus objetivos son los mismos, ser una de las mejores ciclistas del país y dejar su huella en todos los caminos que recorra en dos ruedas.

Para saber

