Brayan Quintero jugará para los Pericos de Puebla en el verano

Mazatlán, Sin.- Con 25 años y un 2024 formidable, el parador en corto mazatleco, Brayan Quintero, jugará para los Pericos de Puebla en la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol.

Quintero tuvo un gran verano con Piratas de Campeche, equipo que le abrió las puertas para empezar a ser titular, y ahora Puebla se fijó en los servicios del jugador.

Con Campeche, Quintero participó en 58 compromisos, bateando para .242, produciendo con el madero 13 carreras y conectando 3 cuadrangulares, números ofensivos buenos para el mazatleco.

En la parte defensiva, estuvo jugando en las paradas cortas, en la segunda base y en la tercera, apenas cometiendo 5 pifias, demostrando el gran guante que se ha convertido el joven pelotero.

“Bien contento la verdad que me haya buscado un equipo que siempre está en playoffs, contento por la oportunidad que ellos me dan de pertenecer, y también agradecido con Campeche por la oportunidad que me dio jugar ahí que me sirvió para mostrarme”, compartió.

El invierno las cosas marchan bien para Quintero

Con Venados de Mazatlán se ha hecho de un nombre, ha sido ese referente porteño que le faltaba al equipo, respondiendo a la hora cero con su bat, y sacando joyas a la defensiva.

Aunque el equipo no ha caminado muy bien en la primera vuelta, Quintero sigue trabajando para ayudarlos, y poder producir muchas más carreras que te traigan victorias, al actual subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.