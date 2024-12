Brayan Quintero cumple su sueño de ser un Venado de Mazatlán

Mazatlan, Sin.- Bien dicen por ahí que el béisbol es justo y te premia, que si trabajas fuerte llegarás a tu objetivo, que es justamente lo que le sucedió a Brayan Quintero, un pelotero de 25 años de edad, que siempre soñó con vestir la franela roja de los Venados de Mazatlán, y seguir los pasos de su máximo ídolo Heber Gómez.

Desde que era pequeño Quintero se desarrolló en las ligas infantiles del club Chololos, teniendo un ligero paso por la liga Quintero Castañeda, siempre enfocado en ser el mejor parador en corto de su generación, además que fue firmado muy pequeño por los Venados.

“Bien contento gracias a Dios, ahorita cumpliendo una meta que tenía desde bastante tiempo y contento con lo que me ha dado Dios”, comentó el jugador

El joven ya se ganó la titularidad con los rojos del puerto. Foto: Cortesía / Venados de Mazatlán

“Yo empecé en el Chololos de pequeño, estuve ahí hasta la juvenil menor, después me fui a la Liga Quintero, hasta que fui firmado por los Leones de Yucatán”, recuerda.

Aunque en las ligas infantiles se juega todas las posiciones, Quintero siempre tuvo un objetivo, jugar las pagas cortas al igual que su ídolo Heber Gómez, que justamente es el coach de primera de Venados de Mazatlán, y tiene el número 34 retirado en el Teodoro Mariscal.

“Siempre fui short stop desde morrillo ahí en el Chololos, también me gustaba pitchar, pero siempre ha sido naturalmente mi posición natural, el short stop”.

“Pero siempre he dicho que cuando venía a ver a los Venados, me gustaba mucho cómo jugaba Heber (Gómez), es uno de mis ídolos y lo admiro mucho y siempre trato de aprender de él ahora que lo tengo de coach”, destacó Quintero.

Trabajó demasiado para llegar al objetivo.

Aunque en su palmarés en ligas infantiles fue muy amplio, al jugar estatales nacionales e incluso mundiales de béisbol, Brayan jamás quitó el dedo del renglón para jugar las paradas cortas, aunque alternó en la tercera base y a veces en la segunda, su trabajo fue muy fuerte para quedarse con esa posición.

“Yo creo que siempre lo supe, en la liga infantiles jugué segunda y tercera, pero casi siempre jugué las paradas cortas. Aunque admito que conocí muchos países jugando ligas infantiles, me tocó ir a Venezuela, a Panamá y mantener aún esas amistades”.

Brayan Quintero se encamina a ser el nuevo ídolo mazatleco. Foto: Cortesía / Venados de Mazatlán

Su primera firma con Mazatlán

A Quintero lo firma Venados hace 10 años, como un prospecto a seguir, y hoy poco a poco se está convirtiendo en una realidad, luego del gran trabajo que ha hecho, sobre todo picando piedra desde aquella vez que hizo pretemporada con el equipo, en la campaña 2017- 2018.

“Había venido a muchos Try Outs, pero yo estaba jugando en la Liga Norte de México, y primero me afirma para Leones, el ‘Chinito’ Valdez, y su señor padre el ‘Chino’ Valdez me conoce desde morrito, y estaba en la norte hasta que salió esa primera firma”, recuerda.

Aunque en México para llegar a un equipo profesional es muy largo, ya que Brayan ha disputado en casi todas las ligas profesionales del país, debido a que el proceso es salir de la academia, ahora a las ligas juveniles, y cada vez es más difícil dar ese salto de calidad.

“Y pues yo traté de salir lo más rápido posible ahí, y tomé un curso en la academia, jugué en liga Norte de México, en la Liga Invernal, hasta llegar a debutar aquí”, comenta.

Justamente Daniel Fernández quien estaba de manager en aquella ocasión, fue el que lo debutó aunque ahora con 25 años, es el parador en corto titular de Mazatlán.

Su temporada en verano

Aunque ha jugado para equipos como Leones de Yucatán, Mariachis de Guadalajara, Algodoneros de Unión Laguna y Piratas de Campeche, son con estos últimos con quién pudo destacar entre tanto extranjero, y hacer una gran campaña en el verano.

“Fue bastante tiempo para consolidarme, siempre estuve con Yucatán y ellos me prestaban, y el año pasado Leones me cambiaron a Piratas, y gracias a Dios este año tuve la oportunidad de jugar, para demostrar que también puedo hacer las cosas bien”, enfatizó.

Ahora Quintero jugará para Pericos de Puebla la próxima campaña, pero no deja de soñar con ser ese ídolo mazatleco, que a la afición le gustaría tener en el equipo.

“Creo que lo importante de estar jugando ahora en Venados, fue la gran temporada que tuvo en verano, ahí yo creo que los directivos y la gente de aquí vio que yo puedo hacer el trabajo, y ahora enfocado en hacer las cosas bien, me gustaría jugar toda mi carrera aquí, pero sabemos que esto es un negocio”, agregó

Datos

18 años tenía cuando debutó con Venados

Heber Gómez es su ídolo