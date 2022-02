Beñat San José se lamenta de la derrota en Querétaro

El juego de la jornada 6, fue un dolor de cabeza para el Mazatlán FC y Beñat San José, quienes no pudieron hilar triunfos y cayeron derrotados 2-0 ante Gallos, que tienian desde octubre sin ganar en el torneo.

“Mucha rabia, ellos fueron difícil de contenerles, nosotros con la pelota no nos hemos encontrado y si no la tenemos, la tiene el rival y vamos a estar defendiendo, pero creo que el volumen de ataque fue menor de lo que hemos venido haciendo, luego gol fue una mala fortuna y más rabia te da y los dos goles fueron desafortunados y no hemos hecho méritos de sumar de tres”, enfatizó.

Hoy Mazatlán, repitió el mismo once que usó ante el América, pero las cosas no fueron las esperadas para el equipo, teniendo uno de los juegos más flojos del torneo.

“Los muchachos merecían la continuidad con el partido que hicieron el otro día, pero finalmente con la pelota no estuvimos, con el ingreso de Fabián queríamos atacar, pero nos tocó adaptarse y a veces te entra esa desesperación de darle la vuelta al resultado, pero nosotros debemos de llevar bien el equilibrio del platel, tenemos partidos de seguida y una lástima”.

Otra de las cosas que se lamenta el técnico español, fue la falta de posesión de balón, ya que Gallos fue por lapsos dominantes y encajonaban muy bien a los porteños, que no pudieron ir al arco.

“Este fue el partido que más bajo tuvimos la pelota y lo hemos demostrado. Tal vez algunos jugadores sentían de querer hacer bien las cosas, dada las circunstancias de venir a Querétaro, pero está claro que si no hemos sumado, pero tenemos que volver a una dinámica buena”.

Para el siguiente partido, los Cañoneros se preparan para enfrentar a Pachuca, para recuperar a las bajas que han tenido por lesión. “Vamos a volver a Mazatlán, el plan inicial era quedarnos por la inmediatez del partido, pero vamos a recuperarnos en casa, para potenciar el siguiente partido ante Pachuca”, finalizó









