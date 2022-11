Beisbolistas adultos mayores de Culiacán buscan que autoridades los atiendan

Culiacán, Sin.- Debido al poco interés que han mostrado tanto las autoridades municipales como estatales hacia los adultos mayores que practican el beisbol, está en duda la participación de la selección Sinaloa en el Campeonato Nacional a celebrarse en Cadereyta, Nuevo León, del 14 al 19 del mes en curso.

Daniel Ramiro Gámez Machado, uno de los principales líderes en la proyección de beisbolistas adultos mayores, expresó que en su oportunidad han realizado gestiones ante los titulares del IMDEC e ISDE "pero no hemos tenido una respuesta positiva. Vemos que no hay apoyo hacia los adultos mayores deportistas y el costo es algo que no podemos cubrir".

Asentó que no ven claro, que les responden que "tal vez nos pudieran ayudar con una sprinter (camioneta para el traslado), imagínate a los veteranos en un viaje de más de 12 horas".

Gámez Machado manifestó que los adultos mayores beisbolistas de Culiacán y Sinaloa siempre han puesto en todo lo alto su lugar de origen, "los resultados ahí están a la vista de todos y mínimo debieran ser más considerados".

Cabe señalar que el seleccionado ya está conformado y al ganar Culiacán (Liga del Club Los Ángeles, 60 y mayores) la eliminatoria, es la base de Sinaloa reforzado con jugadores de Ahome, Guamúchil y Mazatlán.

Estableció que para acudir al estatal recibieron el apoyo del IMDEC (uniformes) a través de Heriberto García y que la sede les puso a disposición cinco habitaciones y una comida, mientras que el resto del gasto lo asumieron ellos.

El dirigente deportivo destacó que en la categoría 50 años y mayores resultaron subcampeones y Guamúchil fue el campeón, "y ellos van al nacional, a Torreón y el municipio de Salvador Alvarado los apoyó con todo, por eso creo que aquí nuestras autoridades deportivas sí deben poder".

Para finalizar, Gámez Machado dijo que ellos ya pidieron cita en presidencia con Juan de Dios Gámez Mendívil y con el gobernador Rubén Rocha Moya, "queremos que nos escuchen, que conozcan que nuestro movimiento de adultos mayores beisbolistas lo único que queremos es que nos den nuestro lugar porque nosotros buscamos siempre los mejores resultados para Culiacán y Sinaloa".