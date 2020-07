No habrá prácticas ni clasificaciones el resto de la temporada: Nascar

La serie NASCAR de automovilismo anunció este martes que el resto de sus carreras de la temporada 2020 se celebrarán sin prácticas ni clasificaciones, como medida para limitar los riesgos de la pandemia de coronavirus.

"Esta medida forma parte de un esfuerzo continuo para limitar el tiempo de entrenamiento de los equipos, responsables, trabajadores de seguridad y otro personal esencial según los protocolos de salud para Covid-19", dijo la NASCAR en un comunicado.

Esta reducción del programa de los eventos de la NASCAR ya se venía aplicando en casi todas las carreras desde el regreso de la serie el pasado 17 de mayo, tras 10 semanas de parón a causa de la pandemia.

Desde que se reiniciaron las pruebas, únicamente dos eventos se llevaron a cabo con prácticas o clasificaciones.

"El formato actual ha funcionado bien para abordar varios desafíos durante nuestro regreso a las carreras. Lo más importante es que hemos visto carreras competitivas semana a semana", dijo Scott Miller, vicepresidente senior de Competición de NASCAR.

En ausencia de clasificaciones, la serie ha determinado la parrilla de salida de las carreras mediante sorteos aleatorios, aunque Miller señaló que ese sistema podría cambiar antes del inicio de los playoffs de la NASCAR, previsto para el 6 de septiembre en el circuito de Darlington.

