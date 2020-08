Con todo y llanta ponchada, Hamilton gana en Silverstone por séptima vez

El británico Lewis Hamilton ganó este domingo, con un neumático pinchado, por séptima vez en el circuito de Silverstone y salió del Gran Premio de Gran Bretaña más líder del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes encadena tres Grandes Premios consecutivos con victoria, los de Estiria, Hungría y Gran Bretaña, y camina con determinación hacia su séptimo título. En Silverstone arrancó desde la 'pole' y mantuvo la primera posición pese a cruzar la meta con el neumático pinchado, en un final absolutamente dramático.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Precisamente por un lance similar su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, perdió el segundo puesto y su lugar en el podio, no así Lewis Hamilton.

"Es un chico con suerte", ironizaron desde Red Bull.

So close, @Max33Verstappen 👀 😲#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Qthn6bK9ME — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Y es que el holandés Max Verstappen pudo haber cazado al inglés, aunque la apuesta de su equipo por firmar la vuelta rápida le alejó del triunfo. Terminó, por un escaso margen, segundo.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por su parte, completó el podio.

El español Carlos Sainz (McLaren), que también pinchó en la última vuelta, perdió la cuarta plaza y no puntuó.

Eyes front left as Lewis Hamilton somehow makes it back to parc ferme at Silverstone 👀 😮 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/LMSrNgt0eL — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

En el top-10 sí terminaron el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Esteban Ocon (Renault), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

