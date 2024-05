Checo Pérez tendrá que remontar varias posiciones en el GP de Emilia Romaña

Unas prácticas de pesadilla tuvo Sergio “Checo” Pérez; el piloto mexicano no logró clasificar a la Q3 y arrancará hasta el sitio número 11 del Gran Premio de Emilia Romaña que se realizará este domingo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

En un inicio se colocó a medio segundo de Max Verstappen quien tuvo el mejor tiempo, sin embargo, fue perdiendo posiciones y en el último giro no se logró recuperar y se quedó a 15 milésimas de Daniel Ricciardo quien alcanzó a meterse a la Q3.

Verstappen confirmó su calidad de favorito al ganar la pole position, seguido de Oscar Piastri y Lando Norris.

El sufrimiento del tapatío se dio desde la tercera práctica libre, donde se presentaron dos banderas rojas, una de ellas fue provocada por “Checo” Pérez quien perdió su auto en una de las curvas y se estrelló en la barda; el monoplaza sufrió problemas en ala delantera pero su equipo trabajó a marchas forzadas para que pudiera estar listo para calificación. También se estrelló el español Fernando Alonso.

Después de que parecía que Nico Hulkenberg obtendría el mejor tiempo de la Q1, Max Verstappen mejoró y logró arrebatarle la primera posición y también Charles Leclerc que se quedó muy cerca del neerlandés, sin embargo, el piloto alemán fue la sorpresa en la primera clasificación. El japonés Yuki Tsunoda ha logrado tener consistencia y acabó cuarto.

“Checo” Pérez no pudo tener un desempeño óptimo y acabó en el escalón 12. Fernando Alonso nuevamente tuvo problemas con su auto y se despistó; aunque intentó regresar, no lo pudo hacer y arrancará la competencia en la última posición.

El piloto tapatío no logró acceder a la Q3 por primera vez en la actual temporada, al acabar en el sitio 11; “fue un desastre”, comentó el tapatío a través de la radio a su equipo de trabajo. Pérez quedó en la zona de eliminación junto con Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon y Pierre Gasly.

Nuevamente Verstappen realizó la mejor marca, seguido de Charles Leclerc mientras que el tercero fue Yuki Tsunoda.

Mientras que en la Q3, Verstappen logró encontrar la puesta a punto del auto y quedó con la pole position “la verdad me sorprendió, no esperaba tenerlo porque no me sentía cómodo con el auto, pero se mejoró y estoy contento con el trabajo realizado”, comentó el neerlandés.

Así será la parrilla de salida del GP de Emilia Romaña

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (RB) Nico Hulkenberg (Haas) Sergio Pérez (Red Bull)

