Checo Pérez iniciará tercero en el GP de Australia; Leclerc se lleva la pole

Checo Pérez continúa demostrando que se encuentra en gran momento dentro de la Fórmula 1 y saldrá tercero cuando comience el GP de Australia la medianoche de este sábado.

El piloto de Red Bull lució como un candidato a la pole position durante la sesión, pero al final el puesto de honor le perteneció a Charles Leclerc.

El segundo lugar se lo quedó Max Verstappen. Sergio quedó detrás del monagesco por poco más de tres décimas. Leclerc dejó un tiempo de 1:17.868.

Checo se vio en todo momento bajo control de su RB18, superó la primera fase de la qualy en la segunda posición, sólo por detrás Verstappen, mientras que en la Q2 marcó el registro más veloz (1:18.834).

En la fase decisiva el Ferrari de Leclerc mostró todo su potencial y se llevó una pole indiscutible. Esta vez el miembro de la Scuderia estará en medio de los dos toros rojos. Carlos Sainz cayó hasta la novena posición.

Lando Norris partirá cuarto, mientras que los Mercedes de Lewis Hamilton (quinto) y George Russell (sexto) estarán en la tercera fila.

El top 10 lo cerrarán Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Sainz y Fernando Alonso.

BAJO INVESTIGACIÓN

Durante la Q2 apareció momentáneamente una bandera amarilla, así que Pérez debió de bajar su velocidad, sin embargo, los comisarios determinaron investigar al tapatío después de la clasificación. De encontrarse alguna irregularidad, podría perder lugares en la parrilla de salida.

SESIÓN ACCIDENTADA

La clasificación se extendió 30 minutos más de lo programado debido a los accidentes que se presentaron. En la Q1, otra vez Nicholas Latifi protagonizó un incidente, esta vez con su compatriota canadiense Lance Stroll.

Este fue el choque entre Stroll y Latifi en el GP de Australia. #AustraliaGP #AustralianGP #GPAustralia pic.twitter.com/ksID8AoyqZ — el diego (@Pedrismo1899) April 9, 2022

Ambos actuaron de manera extraña en la pista, Latifi dejó pasar a Stroll, luego aceleró y el Aston Martin le cerró el paso, lo que terminó en un aparatoso choque.

La siguiente demora se dio al término de esa Q1, el vehículo de Alex Albon presentó problemas y tuvo que ser retirado a empujones.

Finalmente, el Alpine de Fernando Alonso llevaba un ritmo impresionante hasta que en una curva perdió el control y acabó contra el muro.

