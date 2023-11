Atleta Águila se alza con el campeonato del mundo

José Manuel Poox Peralta se alzó con el campeonato del mundo de halterofilia, en el peso de los 55 kilogramos, al arrancar el Mundial Juvenil en Guadalajara.

El estudiante de la licenciatura de educación física en la Universidad Autónoma de Sinaloa y oriundo de Campeche, que también se consagró campeón en el Panamericano de Mayores celebrado en marzo de este mismo año, logró una actuación perfecta, pues realizó sus seis levantamientos sin error alguno, para así hacerse acreedor a las medallas de oro en todas las modalidades: arranque con 103 kg, envión con 131 kg y total con 234 kg.

"Me siento muy feliz y mis compañeros (de selección) tienen que superar el resultado del día de hoy. Esto significa mucho para mí, porque toda mi carrera he soñado con esto y no nos detenemos aquí porque seguiremos entrenando y avanzando para conseguir más medallas", comentó tras la competencia.

El entrenador de halterofilia de la UAS, Jonathan Muñoz, quien fue el que lo convenció e integró al equipo de las Águilas UAS de halterofilia, dijo sentirse contento por el desempeño de este estudiante.

“Tenemos nuevo campeón mundial juvenil en el equipo de pesas de la UAS el cual representamos. Ahora por conducto de este joven que recién integramos al equipo; lo cual no fue tarea fácil por la calidad del atleta, pero al final se pudo”, externó emocionado.

José Manuel Poox levantó el oro en Guadalajara. Foto: Cortesía | UAS

Reconoció que sin duda ha sido un gran año para ellos, pues los atletas tuvieron una cosecha de 6 medallas de oro en la Universiada Nacional 2023, dos clasificados al campeonato mundial de mayores y ahora tienen a un campeón mundial juvenil.

Esto no fuera posible sin el apoyo de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de la dirección de deportes con Gilberto Berrelleza Reyes, a quienes les doy las gracias por confiar en un servidor. Primero Dios vendrán más éxitos, dijo para concluir el exitoso entrenador de halterofilia de la UAS, Jonathan Muñoz, ex olímpico de Tokio 2020.