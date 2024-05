Así se jugará la postemporada en Cibacopa 2024

El Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico ha definido a los equipos clasificados para la postemporada. Entre ellos, se encuentran los Pioneros de Los Mochis y los Venados de Mazatlán, las dos franquicias de Sinaloa que lucharán por el título.

Astros, Zonkeys, Rayos, Ángeles, Venados, Halcones, Ostioneros y Pioneros han asegurado su lugar en los Playoffs. La fase de cuartos de final comenzará con series eliminatorias, donde los enfrentamientos se determinarán según la posición final de cada equipo en la tabla de puntos acumulados durante las dos vueltas de la temporada regular.

También puedes leer: Caballeros de Culiacán Concluyen con Triunfo ante Ángeles de Ciudad de México

Así se jugará la postemporada:

Astros de Jalisco (1) vs (8) Pioneros de Los Mochis

Zonkeys de Tijuana (2) vs (7) Ostioneros de Guaymas

Rayos de Hermosillo (3) vs (6) Halcones de CD. Obregón

Ángeles de CDMX (4) vs Venados de Mazatlán

Debido a la expansión de la liga esta temporada, el formato incluyó la eliminación de dos equipos tras el rol regular. En esta ocasión, los Caballeros de Culiacán, con 8 puntos, y los Frayles de Guasave, con 7.5 puntos, son las dos organizaciones que concluyen su participación en la campaña.

Así, todo está preparado para los Playoffs del Cibacopa 2024, una etapa llena de alta tensión y emoción. Los equipos más destacados competirán para eliminar a sus rivales y alzarse con el trofeo de la liga más intensa de México.