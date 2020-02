Arturo Arévalo es el ‘máster’ del tenis

Mazatlán, Sin. - Quien sabe de tenis en Mazatlán, sin duda tiene que hablar de un hombre que le ha dedicado su vida entera al deporte blanco. Formador de nuevas estrellas, padre de familia y deportista nato, él es Arturo Arévalo.

Desde los 7 años de edad, el ahora tenista comenzó en el beisbol. Influenciado por su padre, ingresó a las filas del Club Muralla, donde fue compañero del “General” Adán Amezcua, pasando ahí siete años de su vida en el llamado Rey de los Deportes.

Mi papá comenzó a vender membresías de un club deportivo, siendo mi hermana Olga la que comenzó a practicar primero el tenis, yo empecé a nadar y hacer frontón, después que Olga empezó comencé yo, con el profesor Gustavo Domínguez.

Lo que comenzó con un hobbie se convirtió en un reto, que luego se transformó en realidad.

Arturo Arévalo es el formador de las próximas estrellas del tenis en Mazatlán. Foto: Jesús Guzmán I El Sol de Mazatlán

El tenis me motivó a afrontar nuevos retos, en todos los aspectos, mental, físico y muy demandante, pues se requiere de mucha práctica diaria.

Las continuas derrotas que tenía cuando no sabía nada del tenis lo alejaron del beisbol, para enfocarse cada vez más en la disciplina y ser uno de los grandes tenistas de este puerto. Ese fue su objetivo.

Mi papá siempre quiso que me inclinara por el beisbol, pero en el tenis fui encontrando mi lugar, porque comencé a ir competencias estatales y nacionales, pero siendo muy honesto, a Olga le fue mucho mejor que a mí, pero siempre fue un reto poder destacar en el deporte blanco.

De la mano de Gustavo Domínguez fue como se abrió pasó, jugando con cualquier persona que se encontraba en el club, lo que él quería es agarrar experiencia.

Como a todos les pasa cuando inician en un deporte, siempre me ganaban, por lo que mi compromiso conmigo mismo fue ir derrotando a mis rivales y poco a poco lo logré.

Su evolución fue demasiado rápida, a los 18 años ya se encontraba jugando la categoría Pro, siendo su primer torneo un bajo techo que se realizó en el Club Deportivo Muralla, donde fue el subcampeón.

Recuerdo ese torneo, fue por invitación, sólo eran ocho jugadores, en los que se encontraban Carlos Rochín, Carlos Norton, Gustavo Domínguez, Roberto Norton, Óscar Domínguez, entre otros, ya estaban listos para comenzar la competencia y yo no tenía esa invitación porque no contaba con el nivel necesario para hacerlo.

Entonces fue Luis Fernando Patiño el que le abrió las puertas a dicho torneo, pues ya conocía su calidad como tenista.

Ya en el torneo, en el primer juego derroté a Carlos Rochín, un tenista destacado de la localidad, fue en dos sets y en semifinales enfrenté a mi profesor Gustavo, donde le gané, por lo que me convertí en la sorpresa del torneo.

A partir de ese subcampeonato tomó más confianza como jugador y poco a poco destacó como uno de los grandes tenistas de la región, al participar en finales de los torneos locales, regionales y estatales, ya como jugador profesional.

Dentro de sus muchas victorias y torneos, el campeonato que más recuerda es uno que realizó el Club Britania, donde tuvo como a los protagonistas a tenistas internacionales.

A mí me tocó participar en un clasificatorio, donde derroté a un tenista español y después me tocaría perder ante un sudafricano, pero es uno de los torneos que más recuerdo en mi carrera, por todo el aprendizaje que me dejó.

Su camino por el tenis tomó un giro cuando se convirtió en padre de familia, ya que cambió su perspectiva de vida, pero a la vez le dio a Mazatlán un buen prospecto en el tenis, su hijo Miguel Ángel Arévalo, con quien comenzó a realizar cursos de capacitación para ser entrenador.

Tenía las bases técnicas, pero no las metodológicas, tuve que certificarme, ir a Cuba, y me empezaron a ver como el capitán de la Selección de Tenis de Mazatlán en la Olimpiada Estatal, que ahora son los Juegos Nacionales.

Siendo entrenador-formador de talentos, en 1997 junto a Guadalupe Domínguez obtuvo la primera medalla para el tenis.

Con un jugador de Culiacán obtuvimos la primera medalla para Sinaloa, un bronce en singles.

Desde ese entonces y a la fecha, Arturo se ha encargado de preparar a la Selección, con grandes frutos al ganar medallas de bronce en las últimas dos Olimpiadas, de la mano de su hijo Sebastián Arévalo. En su club de tenis es el formador de las futuras estrellas del deporte blanco que buscan darle a Mazatlán grandes satisfacciones

TRAYECTORIA

- Arturo Arévalo comenzó su camino como entrenador en 1996, en el hotel Camino Real.

- En 1998 ingresó al Club Reforma, donde fue el director deportivo.

- Del año 2000 a la actualidad es el encargado del club de tenis del Tecnológico de Monterrey.

- Actualmente es encargado de su propio club de tenis, donde tiene dos campeones estatales entrenando con él.

DATO

10 años como tenista profesional en el circuito de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales.









