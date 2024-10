Armando Castro, el triatleta de 46 años para quien la edad no es un límite

Con 46 años de edad y 11 años de experiencia en el mundo del triatlón, Luis Armando Castro Simental ha demostrado que nunca es tarde para reinventarse. Maestro de natación en el Club Colinas y presidente de la Asociación de Natación en México, Castro Simental encontró en el triatlón una nueva pasión que lo llevaría a superar sus propios límites.

Todo comenzó durante una exposición en el marco de un medio maratón en Mazatlán, donde, tras años de correr carreras de fondo, decidió que era hora de dar un paso más.

Ya dominaba la natación, la disciplina que suele ser el mayor reto para muchos triatletas, y esa ventaja lo impulsó a probar suerte en el triatlón. Con su experiencia en el agua y su dedicación al atletismo, Luis Armando se lanzó de lleno a este exigente deporte de resistencia.

“Cuando inicié en esta disciplina, realmente yo pesaba 90 kilos. Me invitaron a mi primer triatlón y apenas lo terminé. Fue en 2013, en el Triatlón Pacífico, y desde entonces no he parado. Nunca dejé de entrenar; en todos los eventos de la serie los hacía. Poco a poco, me fui acercando al podio. En el Pacífico quedaba en el puesto quince. Volví a competir en 2014, y cada vez estaba más cerca. Empecé a trabajar en perder peso, y sin querer llegué a bajar hasta los 75 kilos. Empezamos a subir al podio, primero a nivel estatal y luego a nivel regional. Todo este proceso fue muy motivante para mí.” Recuerda

La bicicleta también fue un reto importante para él

Castro Simental no solo tuvo que enfocarse en mejorar su rendimiento en natación y carrera, sino que también enfrentó el desafío de dominar una nueva disciplina: el ciclismo. Consciente de que el triatlón es una prueba integral de resistencia, Castro comprendió que mejorar su desempeño en bicicleta sería clave para alcanzar el éxito en esta exigente competencia.

‘’El tema del ciclismo lo fui agarrando poco a poco, con una bicicleta de gama baja, muchas veces dicen que tiene que ver muchas veces el ‘’Mono’’, pero una muy buena bicicleta hace mucho la diferencia en cuanto al rendimiento del ciclista.

Al principio fue por amor al deporte

El triatleta sinaloense Luis Armando Castro Simental comenzó su carrera deportiva entrenando de manera "silvestre", sin un plan estructurado. Sin embargo, conforme fue avanzando en el mundo del triatlón, empezó a incorporar entrenamientos más profesionales y metódicos, lo que marcó una gran diferencia en su rendimiento.

‘’Antes nomas nadaba, corría, no con un plan de entrenamientos, hasta que acudí a Benito Flores que es un entrenador de ciclismo de Venados, el me empezó a entrenar desde un inicio, empecé con medias distancias de Iron Man, entrene también en Cozumel, son 1900 de nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo, en el 2014 volvi hacer medio Iron Man en Monterrey, de ahí me baje a distancias de sprint es una de mis fuertes, mi primera clasificación al campeonato del mundo fue en La Paz un evento Panamericano quedando en segundo lugar”.

Su primer participación en el campeonato del mundo

Castro Simental logró uno de sus mayores hitos como triatleta al clasificar por primera vez a un campeonato del mundo. Sin embargo, al participar en esa competencia internacional, se dio cuenta de que no estaba completamente preparado para el nivel de exigencia que enfrentaría.

‘’En el mundial no me fue muy bien, se me embarro en los piñones un canadiense y me fue muy mal, pero en el siguiente año en el 2017 clasifique en el Triatlón Pacífico en Mazatlán quedando en primer lugar ganando un puesto para Róterdam, Países Bajos, en ese evento fue complicando porque eran vialidades muy angostas, lloviendo, hubo muchas caídas y fue difícil pero vas agarrando experiencias’’.

El reto más importante, hacer un Iron Man completo

En su trayectoria como triatleta, Luis Armando Castro Simental decidió llevar su esfuerzo al límite al probarse en un Ironman completo, una de las pruebas más exigentes en el deporte. Consciente de la magnitud del desafío, Castro se preparó de manera meticulosa, enfocándose en cada una de las disciplinas y ajustando su entrenamiento para llegar en óptimas condiciones.

‘’Me fui a la distancia de Iron Man completo que son 3800 metros de nado, 180 kilómetros de bicicleta y un maratón completo que son 42 kilómetros, fue en Cozumel 2018 para sacarme la espina’’

Luis Armando Castro Simental quiere continuar en el Triatlón por un buen tiempo Foto: Cortesía / Luis Simental

Sus desafíos

A lo largo de su carrera como triatleta, el sinaloense Luis Armando Castro Simental ha enfrentado múltiples obstáculos, tanto físicos como mentales, pero nunca ha dejado de prepararse con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a cada competencia.

‘’El Triatlón realmente tienes que saber llevarlo con el tema familiar si no lo llevas puede ver muchos problemas, muchos desacuerdos, ahí la manera, durante el proceso sufrió esto la separación de mi familia fue proceso pesado, también la otra etapa es cuando tuve fracturas de clavícula, en una ocasión en el 2018 antes de ir hacer el Iron Man tuve una operación, me pinche un pulmón pero esas pruebas son para que regreses con más fuerza’’.

Con orgullo siempre representa Sinaloa

El triatleta sinaloense Luis Armando Castro Simental siente un profundo orgullo al representar a México en competencias internacionales, donde puede demostrar todo lo que ha logrado gracias a su dedicación al triatlón.

"Para mí, es un honor llevar los colores de mi país en estos eventos. Es una oportunidad para mostrar todo el esfuerzo y sacrificio que he puesto en esta disciplina", comenta Castro. Su participación en la escena internacional es un reflejo de su crecimiento como atleta y de su compromiso con el deporte que lo ha llevado a destacar.

Perfil

Nombre: Luis Armando Castro Simental

Edad: 46 años

Disciplina: Triatlón

Experiencias: Entrenador de Natación, Maestro de Natación y presidente de la Asociación de Natación en México