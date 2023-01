Andrés Montaño es la nueva promesa del Mazatlán FC

El futbol llegó a Andrés Anarbol Montaño Mora de forma muy natural, ya que desde niño le gustaba practicarlo a la orilla del mar en las playas de Los Cabos, de donde es originario. Correr detrás de la esférica, sentir el sol y la brisa marina en el rostro es algo que recuerda con mucha nostalgia y que lo impulsa para lograr destacar en la Primera División mexicana.

Su papá fue el que le dio los cimientos para desarrollarse en el balompié, deporte del cual ha sido aficionado desde que vio por primera vez la luz, un 22 de mayo del 2002; al principio le gustaba ser portero, pero al ser de estatura baja mejor optó por jugar otra posición. Eso sí, siempre ha tenido esa garra encaradora y picardía a la hora de jugar.

“A mí me gustaba ser portero, pero mi papá no me dejaba, él era mi entrenador, y más porque estaba chaparrito, pero también siempre me gustó ser ofensivo, siempre me ponían en esa posición de niño, enganche, contención, la zona media, era donde jugaba”, recuerda.

A sus 20 años, Andrés es una de las promesas del futbol mexicano que busca hacer carrera en el Mazatlán FC, donde desde el 2022 comenzó a escribir su historia futbolística.

Crecimiento

En Los Cabos, hace 10 años, había muy pocos clubes de futbol, por lo que el padre de Andrés decidió formar uno y así darle la oportunidad a su hijo y a otros niños y adolescentes que como él soñaban con llegar al profesionalismo.

Con el Mazatlán FC ha dejado un buen sabor de boca.. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“Yo tenía 8 años de edad cuando mi papá decidió crear su propio club, él todo el tiempo me entrenó y me ayudó a crecer futbolísticamente, eso nos hace también ser más unidos, gracias a eso yo pude salir de Los Cabos para emprender mi sueño en el futbol”, comenta.

El club que le abrió las puertas fue el ahora desaparecido Monarcas Morelia, luego de que realizó unas visorías en Los Cabos, a donde Andrés acudió a probarse.

“En su momento fue Morelia a Los Cabos, hicieron las visorias y surgió la oportunidad de poder irme de la ciudad, para dejar atrás la portería, porque también me gustaba hacer goles. Además de que salimos de una ciudad que no es muy futbolera, pero gracias a Dios y al apoyo de mi papas y de mi familia pude ir a un club profesional para poder alcanzar un sueño, yo me fui desde los 13 años de mi casa, buscando ese objetivo de ser jugador de Primera División”.

Su ascenso

En el 2015, que fue el año en el que llegó al club moreliano, Andrés comenzó a tener mucho crecimiento, siempre con el objetivo de ser ese referente ofensivo desde la Sub-13, hasta la Sub-17, que fue la última categoría que disputó con los colores de ese equipo.

Con Morelia también surgió su apodo dentro del balompié, el “Chapo”, pero fue su talento el que lo hizo posicionarse y demostrar su calidad en el medio campo, incluso marcó 10 goles en una campaña antes de la mudanza a Mazatlán.

“Cuando estuve en Morelia un profesor de allá me lo puso, allá todos me decían chaparrito, pero él me comenzó a decir así, y de ahí surgió el apodo, ahorita no estoy tan chiquito, pero se sigue quedando ese apodo del Chapo”, dice.

Con la mudanza del equipo de Morelia a Mazatlán y el cambio de colores, Andrés fue de los pocos que se mantuvo en la institución y dio un paso gigante de la Sub-17 a la Sub-20, escuadra con la que se catapultó hacia la Primera División.

En esa categoría fue el campeón de goleo en el Apertura 2021 y logró llamar la atención de los entrenadores del Mazatlán.

“Nosotros confiamos mucho en este proyecto, ya el venir a Mazatlán un lugar que es similar a mi ciudad natal, fue algo que me llenó de alegría, porque también tenía a mis papás muy cerca, ya podían venir más seguido, ya que la única forma de salir de la Baja es en avión o en barco”, dice.

Su estilo de juego y talento futbolístico lo hacían destacar en cada uno de los encuentros de la Sub-20 que disputaba en el Deportivo Benito Juárez.

El “Chapo” fue parte del equipo mexicano que participó en el torneo Esperanzas de Toulon en el 2022. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“En Mazatlán siempre tuvimos la paciencia y perseverancia, aunque todos en el deportivo Juárez me decían que para cuándo iba a brincar al primer equipo, todo llega en su momento y llegó, siempre agradeciendo a todos los que confiaron a mí, porque es un cambio muy grande de estar en la Sub-20 a ser ya de la Primera División”.

Debutó fuera de casa

El “Chapo” debutó el 12 de marzo del 2022 ante los Rayados del Monterrey, al entrar de cambio por Miguel Sansores al minuto 72. Esa fue la primera oportunidad del jugador de Los Cabos, aunque Mazatlán perdió 2-1.

“Debutar fue algo muy bonito, es consolidar todo el sacrificio en un partido. Estoy agradecido con la institución que me brindó toda la confianza, ya que estar en Sinaloa me facilitó desarrollarme mejor, ya que es como estar en casa”, afirma.

Después de ese debut, intercaló los juegos con la Sub-20 y con el primer equipo, con quien jugó nueve partidos, tres como titular.

Con la llegada de Gabriel Caballero al Mazatlán FC el joven futbolista se mantuvo con los Cañoneros y pudo dejar atrás su número de juvenil para portar el 22.

“Ahora se viene lo más difícil, que es mantenerse en Primera División, estoy agradecido con el club por darle la oportunidad a los jóvenes que han debutado, para poder seguir creciendo como futbolista”.

Para saber

El “Chapo” fue parte del equipo mexicano que participó en el torneo Esperanzas de Toulon en el 2022, donde tuvo una gran proyección como futbolista. Este certamen presenta equipos nacionales invitados compuestos por jugadores juveniles de nivel Sub-17 a Sub-23.