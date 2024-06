Ana Lucía Álvarez se consagró como Bicampeona de Judo en los Nacionales Conade

Culiacán, Sin. -La judoca Ana Lucía Álvarez lo volvió a hacer, y se consagró bicampeona de los Juegos Nacionales Conade 2024, al alzarse con la medalla de oro, para festejar a lo grande, tras conseguir el triunfo ante Hairam Rosales, de Jalisco, en la categoría 13-14 años Femenil en los 53 kilogramos.

Álvarez López logró hacer esta hazaña en el Centro de Convenciones siglo XXI de Campeche, que fue el escenario perfecto, para mantenerse como la reina de la división de los 53 kilogramos femenil.

"Me siento muy feliz, muy contenta por el logro que tuve, todo lo que hice, todo el esfuerzo me siento muy contenta, se siente muy padre, no hay palabras para describir lo que siento, me siento muy contenta por todo lo que hice, por todo el sacrificio que hice, valió la pena", expresó al final de la competencia.

Le dedica el triunfo a su familia

Aunque el año pasado fue su primera experiencia en los Nacionales Conade, la judoca se sintió más relajada y entregada, a comparación de lo que hizo en el 2023, pero ambos triunfos se los dedica a su familia, quien la han apoyado en todo.

"El año pasado no sé por qué me sentí tan tensa, a lo mejor por ser mi primer año en los Nacionales CONADE, ahora, ya un poco más calmada porque ya conocía a mis rivales, creo que esa fue la clave", resaltó.

"Este logro se lo dedico a mi familia, mi entrenador, amigos, y a todos los que estuvieron ayudándome para esta medalla".

Para saber

Quienes también participaron en este día, pero sin éxito, fueron María Pérez, Lenin Castelo y Yujar Urías.