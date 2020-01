Tom Brady se sincera y envía mensaje a Eli Manning tras retiro

El emblemático quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, se despidió a su manera de Eli Manning, quien hizo oficial su retiro del futbol americano profesional con los Gigantes de Nueva York y que fuera su rival en un par de Super Bowls.

Foto: Cortesía | ESPN

Con 160 temporadas a su nombre y dos Super Bowls ganados, el menor de los hermanos Manning decidió retirarse de la NFL después de haber militado toda su carrera profesional con los Gigantes de Nueva York.

Al respecto, Brady compartió un mensaje en su cuenta de Twitter deseándole lo mejor, pero se sinceró:

"¡Felicitaciones por tu jubilación y una gran carrera Eli! Aunque no voy a mentir, desearía que no hubieras ganado ningún Super Bowl", escribió Brady.

Congratulations on your retirement, and a great career Eli! Not going to lie though, I wish you hadn’t won any Super Bowls. — Tom Brady (@TomBrady) January 24, 2020

Curiosamente, ambos títulos de Super Bowl los ganó enfrentando a Brady y sus legendarios Patriotas. En 2007 los Giants vencieron 17-14 a los Pats y en 2011 el marcador fue de 21-17 favoreciendo a los de Nueva York.

El momento más recordado de Eli Manning por siempre será este.

El pase a David Tyree.



*Super Bowl XLII

*Perdiendo por 4

*Ante Patriots

*1:15 por jugar

Hizo esto... pic.twitter.com/0LLX6hMfgz — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) 22 de enero de 2020

El mensaje de Brady a Eli obviamente causó reacciones en redes sociales:

Eli Manning: “I’m retiring from the NFL.”



Tom Brady: pic.twitter.com/AVDNPGON3K — NFL Memes (@NFL_Memes) 22 de enero de 2020 Tom Brady al enterarse del retiro de Eli Manning.



Vía picksixpod pic.twitter.com/WALRz2lYIQ — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) 24 de enero de 2020