Fallece Dan Reeves, icónico entrenador de la NFL

La NFL despertó este sábado con la triste noticia de la muerte de Dan Reeves, uno de esos personajes que dedicaron su vida al futbol americano.

Campeón en su etapa de jugador con los Dallas Cowboys y de amplia trayectoria como entrenador en jefe con equipos como Broncos, Giants y Falcons, Reeves falleció a los 77 años por complicaciones por demencia, según confirmó la familia en un comunicado.

«Su legado continuará a través de sus muchos amigos, jugadores y fanáticos, así como del resto de la comunidad de la NFL. Murió en paz y rodeado de su amada familia en su casa de Atlanta”, dice el documento.

The football world lost a heckuva coach and man today in Dan Reeves.



Dan was a winner and I owe a lot to him.



My heart goes out to Pam and the entire Reeves family. pic.twitter.com/d3cUk9ZWxT — John Elway (@johnelway) January 1, 2022

A pesar de que como jugador conoció la gloria, al ganar un Super Bowl con los Dallas Cowboys, equipo con el cual disputó 100 partidos como corredor, fue como entrenador en jefe que construyó un legado.

En 1981 tomó las riendas de los Broncos hasta construir un equipo competitivo. En 12 campañas en Denver Reeves fue capaz de llevar a su equipo a tres Super Bowls, sin embargo, la fortuna no estivo de su lado, al perder todos y cada uno de los juegos.

Años más tarde, ya con Atlanta, franquicia en la cual estuvo siete años, volvió al juego grande, pero tampoco lo pudo ganar, al perder el Super Bowl precisamente ante los Broncos.

Statement on the passing of Coach Dan Reeves



📸: https://t.co/LHXbhbnU6g pic.twitter.com/no56v0xdjY — New York Giants (@Giants) January 1, 2022

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar. «Dan Reeves deja un legado duradero en nuestro juego como jugador y entrenador. Su historial de éxitos en Dallas, Denver, Nueva York y Atlanta durante varias décadas habla de marcar una larga y exitosa vida y carrera en el fútbol», expresó Arthur Blank, propietario y presidente de los Falcons.

“Dan era un ganador, le debo mucho. Fue fundamental en mi carrera y crecimiento como mariscal de campo. Fuimos capaces de ganar muchos partidos juntos, ir a tres Super Bowls y competir cada año en un alto nivel”, señaló John Elway.