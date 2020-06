Asesinan a Donald Caldwell, exreceptor de los Chargers y Patriots

El exreceptor Donald 'Reche' Caldwell, quien pasó siete temporadas en la NFL después de una carrera estelar en Florida, fue asesinado en su ciudad natal de Tampa (Florida), el sábado por la noche. Tenía 41 años de edad.

La información la dio este domingo la madre de Caldwell a TMZ.

Caldwell ayudó a llevar a los Gators a un campeonato de la SEC en 2000 y posteriormente en el 2002 fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL 2002 por los Chargers de San Diego, donde jugó hasta 2005, antes de firmar con los Patriots de Nueva Inglaterra en 2006.

El día de ayer, durante un intento de asalto, el ex WR, Reche Caldwell, fue asesinado afuera de su domicilio.



Caldwell jugó para New England en 2006, en el que fue el mejor año de su carrera profesional.



Descanse en paz. pic.twitter.com/yUw6Ip2nkJ — Patriots Nation MX 🏈🇲🇽 (@PatsNationMX) June 7, 2020

Fue el receptor principal de los Patriots ese año, con 760 yardas. Estuvo con el equipo la próxima temporada baja, cuando se cruzó con Wes Welker, hasta que fue liberado al final de la pretemporada.

Welker lamentó su partido y le dedicó unas palabras.

So sad to hear this! Reche’s smile and attitude were contagious! My thoughts and prayers go out to Bubba Caldwell and his family! https://t.co/CXBUdKGFJk — Wes Welker (@WesWelker) June 7, 2020 I played against Reche Caldwell in college, we were both c/o 2002, and spent time together on the 2007 Patriots. so many stories, but one thing you knew about Shady was he always smiling. here’s a 2002 rookie card we shared. RIP, good brother. 🙏🏿 pic.twitter.com/HXUdoZdRXX — Donté Stallworth (@DonteStallworth) June 7, 2020

"Siempre nos mantuvo riendo y alegre. Siempre tenía la sonrisa más grande. Siempre tenía las mejores historias. Es triste escuchar sobre el fallecimiento de mi compañero de equipo Reche Caldwell. Que el Señor consuele a su familia durante este tiempo".

Caldwell tuvo una temporada de un año con los Redskins de Washington en 2007 y fue al campamento de entrenamiento con los Rams de San Luis en 2008

En los 71 partidos de su carrera, atrapó 152 pases, recibió mil 851 yardas y consiguió 11 touchdowns.



We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.



Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD — New England Patriots (@Patriots) June 7, 2020



Arrestado por conspiración

Caldwell regresó a Tampa y abrió una empresa de planificación de eventos y se ofreció como entrenador de fútbol.

Su hermano y compañero exGators y receptor abierto de la NFL, Andre 'Bubba' Caldwell, dijo que cree que Reche fue perseguido por pases caídos en el Juego de Campeonato de la AFC en enero de 2007.

We mourn the passing of six-year NFL veteran WR Reche Caldwell.



Rest in peace. pic.twitter.com/pEBuXxFKNY — NFL (@NFL) June 7, 2020

Los Patriots perdieron 38-34 ante los Colts.

"La forma en que el juego lo pateó hasta la acera como un hijastro no deseado lo lastimó mentalmente y lo persiguió", dijo Andre Caldwell.

Que En Paz Descanse Reche Caldwell, otrora WR de San Diego, Nueva Inglaterra y Washington, cuyo particular momento de gloria en la @nflmx se dio en 2002, cuando su TD de último minuto ayudó a los @ChargersMX a obtener un triunfo de 35-34 sobre los #Chiefs. Tenía 41 años de edad. pic.twitter.com/GgLXx0Lllv — Gridiron México (@GridironMexico) June 7, 2020

En 2014, fue arrestado por posesión de drogas e intención de venderla y fue sentenciado a 27 meses en una prisión federal y tres años de libertad condicional.

En enero de 2020 se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica, junto con varios otros exjugadores de la NFL, que presentaron casi cuatro millones en reclamaciones de seguros falsas durante un período de 18 meses. Estaba programado para ser sentenciado este mes.

