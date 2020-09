Amargo empate en el Jalisco

Un punto que sirve de muy poco. Atlas y Mazatlán no se hicieron daño en el estadio Jalisco y seguirán fuera de zona de repechaje. Los tapatíos no aprovecharon su localía y se conformaron con el empate 1-1 ante los sinaloenses, que no saben ganar fuera del Kraken.

Rojinegros y Bucaneros iniciaron el duelo con el objetivo de salir del fondo de la tabla. El partido transcurrió sin emociones, dejaron claro que los lugares 15 y 16 del torneo se enfrentaban.

Por parte de la visita, Camilo Sanvezzo le puso chispa. El Lobo quiso herir a uno de sus clientes favoritos, pero el delantero brasileño falló en el último toque.

La Academia lo intentó. Primero fue Luciano Acosta, luego Marcelo Correa creó una jugada individual, sólo que su disparo salió desviado. No hubo más en la primera mitad.

El complemento fue distinto. Los visitantes abrieron el marcador gracias a una deficiente marca de José Abella, Miguel Sansores se adelantó y de cabeza la envió al fondo. La banda sinaloense sonó, pero de inmediato fue callada por el Jarabe Tapatío. Renato Ibarra se encontró un balón y la envió al fondo.

Atlas y Mazatlán suman punto por punto, ambos sigue fuera de zona de repechaje.









