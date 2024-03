Alondra García, la goleadora que se convirtió en guardameta en el Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- Dicen que lo sueños si no dejas de luchar se hacen realidad, justo es lo que le pasó a la portera originaria de Tecuala, Nayarit, Alondra Hiossary García Palacios, que dejó su tierra para probarse en el Mazatlán FC, y el pasado 1 de febrero debutó en primera división con las Cañoneras.

Alo, como le dicen sus compañeras, llegó desde los 17 años al puerto a probar suerte en el Mazatlán, con un pasado como goleadora en su natal Tecuala, la jugadora siempre soñó con representar a su estado.

García, dejó atrás esa vida, para aventurarse en la naciente equipo de Mazatlán, que curiosamente fue de los primeros equipos, quienes le apostó a las categorías inferiores dentro de la Liga Femenil.

“Desde que comenzó la Liga MX Femenil, me inspiró para cumplir algún día con ese sueño, siempre dije, quiero estar ahí y cuando miré que iban a hacer visorias en Mazatlán, yo vine, estuve una semana y fui pasando los filtros, hasta que hablaron conmigo y les había gustado y fue como me quedé”, relata Alondra.

Dejó de meter los goles para atajarlos

A la hoy portera del Mazatlán, en etapa de la secundaria, le gustaba jugar de delantera, festejar y meter los goles, pero al cambiar de equipo, el arco le llamó la atención y sacrificó esos gritos de alegría, para transformarlos en gritos para ordenar a su defensa y tener porterías en cero.

“En Nayarit ya jugaba futbol, tengo poco tiempo siendo portera, yo era delantera, pero me considero una jugadora todo terreno, y cuando entré a un equipo allá en Tecuala, yo decidí ponerme y se me dio y me quedé como portera”, recuerda.

“Me gusta ver cómo le quitó el gol al delantero, me gusta esa satisfacción de poder arrebatarle el tiro, para mí es mucho mejor, que cuando yo anotaba los goles”, enfatizó la jugadora de 19 años de edad.

Liliana Godoy le abrió las puertas del Mazatlán

Luego de cumplir con los filtros, la jugadora tuvo sus primeros minutos como jugadora, de la mano de la ex futbolista Liliana Godoy, quien también era de sus primeros equipos como entrenadora, y Alondra fue de sus primeras “alumnas” dentro del terreno de juego, aprendiéndole mucho, hasta cumplir con su proceso, para después tener la llegada de Tere Campos.

“Cuando llegué a Mazatlán estaba la profesora Liliana Godoy y Dante Delgado, fue un proceso corto, pero si le aprendí mucho, luego llegó Tere Campos, ella nos apoyó mucho, sobre todo a las porteras”.

Ese aprendizaje, la llevó a ser de las mejores en su categoría, hasta que le comenzó a llenar el ojo a los entrenadores que iban pasando por el banquillo femenil, y poco a poco fueron dándole la confianza a la nayarita.

“Fue un proceso duro, pero al final con todo esfuerzo y sacrificio, en los torneos anteriores me comenzaron a llamar para estar en el primer equipo, y con mi trabajo en la 18, creo que les llené el ojo”

Su llamado al primer equipo

La arquera, ya había entrenado con el primer equipo desde el Apertura 2023, teniendo como competencia a la experimentada Claudia Lozoya y a Jenn Amaro, de las cuales fue tomando experiencia en el arco.

“El torneo anterior estuve como tercera arquera, tengo a Claudia Lozoya al frente, es una persona con una gran experiencia, y siempre me he sentido preparada para cualquier cosa, porque estamos día a día metiéndole a los entrenamientos, hasta que llegó mi oportunidad, de que me dieron esa confianza”, compartió.

El debut de Alondra García, fue justamente en casa, frente a San Luis, donde pudo lucirse frente a sus papás y dejar en alto el nombre de su estado, dejando huella en arco, donde tuvo oportunidad de ser la titular en varias ocasiones de la mano de Alonso Madrigal.

“Vinieron mis papás y al verlos ahí me motivó para estar ahí, porque es un orgullo para mí, representar mi estado, junto a Alison González, ya que cada vez somos más reconocidos dentro del deporte”, agregó.

La nayarita, sueña con ser reconocida a nivel profesional. Fotos: Cortesía / Mazatlán Femenil

Datos

270 minutos tiene como portera del primer equipo

17 años tenía cuando llegó a Mazatlán

1 de febrero del 2024 marca su fecha de debut en primera división.