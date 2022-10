Alfredo Meza, nieto de Julián “Macanas” Meza, continúa legado en Venados de Mazatlán

La historia de la familia Meza dentro del beisbol mazatleco comenzó en el año 1987, cuando Julián Meza, mejor conocido como el "Macanas", un receptor de grandes condiciones, quedó campeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán, un equipo plagado de talento que era dirigido por el entrenador Carlos Paz.

Ahí inició una dinastía que luego vio consagrarse a su hijo, Alfredo el "Tyson" Meza Peinado, quien se fue directo al profesionalismo con Sultanes de Monterrey y estuvo a punto de quedarse en Grandes Ligas con Expos de Montreal, y que ahora continúa con Alfredo Meza Venegas, el Junior, pelotero de 26 años de edad que se desempeña como cátcher y primera base y que quiere continuar con el legado iniciado por su abuelo y su padre.

El junior

Alfredo Meza Venegas nació el 17 de enero de 1996 en Caborca, Sonora, pero su infancia la vivió en el puerto de Mazatlán, la tierra de su abuelo y su padre, quienes han sido su inspiración en su camino dentro el llamado Rey de los Deportes.

"Mi abuelo, que en paz descanse, y mi mamá, tengo que darle el mérito también, fueron los que me llevaron a la Liga Mazatlán, porque a los 3-4 años comencé con mi abuelo y fue muy bonita mi infancia, siempre con un guante de beisbol y una pelota en la mano; gracias a Dios que se pudo lograr que me convirtiera en pelotero profesional, pero mucho tiene que ver mi abuelo y mi familia", dice.

Desde joven se formó en el beisbol cerca de su padre. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazaltán

Cuando se inició en el beisbol en la Liga Mazatlán, tanto su abuelo como su papá querían que otro Meza continuara en la receptoría, pero a él no le gustaba tanto la idea.

"Mi abuelo y mi papá siempre querían que yo fuera cátcher, pero yo no quería, hasta que tenía 9 años y en una Navidad me regalaron unos arreos, yo los agarré y comencé a llorar, porque a fuerzas quería que fuera cátcher. Recuerdo que había juegos en la Liga Mazatlán donde ellos hacían el lineup y yo me escondía, para que no me vieran y me dieran los arreos, era llorar y llorar, porque yo no quería ser catcher", recuerda.

Llega a sultanes

En las ligas infantiles Alfredo se desempeñó en las paradas cortas y en la segunda base, pero cuando fue firmado con los Sultanes de Monterrey en el 2013 él venía con la posición de receptor, una escuela que tenía en casa, aunque nunca llevó a la práctica.

"Cuando me firman a los 16 años, yo siempre jugué el cuadro, antes no tenía el cuerpo tan robusto como ahora, pero mi abuelo, mi papá y el mismo Leo Figueroa, que fue el que me firmó, me obligaron y me convencieron, porque me decían que no iba a jugar short o segunda, así que no me quedó de otra más agarrar los arreos y el guante y a darle".

Desde el 2013 y hasta el 2018 permaneció en la organización de la Sultana del Norte, hasta que fue liberado y tomado por los Generales de Durango, en busca de más proyección en su juego, pero antes tuvo que pasar un proceso muy largo.

"Cuando estuve con Sultanes fue un proceso muy largo, estuve en la academia de Pastejé, mi abuelo también tuvo que ver ahí, pero fue muy largo, mi papá tenía que pulirme siempre, con él trabajaba desde las 6:00 de la mañana, para tomar el guante del catcher".

En 2019 debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Generales de Durango. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La exigencia de su papá, junto al carácter fuerte que tenía, provocaron que ellos tuvieran algunos roces, pero siempre enfocados en la formación beisbolera del Junior.

"Fue muy difícil con él, sobre todo el aprender las técnicas, pero como fueron pasando los años fue más accesible conmigo, pero ahorita que ya estoy más grande y tengo más nivel es más exigente todavía, porque sabe que puedo hacer las cosas mejor, porque puedo ayudar con los equipos, porque sabe que soy muy trabajador y eso lo aprendí de mi padre".

El debut en la liga mexicana

Pese a que estuvo muchos años en la organización de Sultanes de Monterrey, a Alfredo no le tocó debutar en la Liga Mexicana de Beisbol con ellos. Subía al primer equipo, pero no era requerido en la receptoría, por la gran competencia que había.

Pero en el 2019, con Juan José Pacho como manager de su nuevo equipo, Generales de Durango, le tocó debutar, algo muy emotivo para él.

"Pacho fue el que me debutó, yo desesperado tomé un bat y nomás veía pasar los días y no debutaba, entonces habla Pacho conmigo y me dijo: tranquilo, que vamos a ir a Monterrey y quiero de debutes con tu gente".

Cuando se llegó ese momento, toda su familia estaba en las gradas, atrás de home, con el número 54 y con el apellido atrás. El pelotero comparte que fue algo muy bonito.

"El debutar en contra de mi ex equipo y que me tocara agarrar esos dos turnos, no cayó el hit pero le di bien (ríe), fue algo muy bonito y emocionante".

El número que utiliza Alfredo (54) es el contrario al de su papá (45), pero fue por pura casualidad que llegó a sus manos.

"Cuando llego a Generales de Durango me dan un jersey grande y lo les dije: "oye, sí soy Meza, pero soy el hijo", entonces me dan otra de talla L y les dije que cuál número traía y era el 54 y lo tomé. Ahí dije que ese iba a ser el número con el que me iba a quedar".

En el invierno del 2021 Alfredo llegó a la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa, equipo que fue líder toda la temporada, pero que fue eliminado en los playoffs por los Tomateros de Culiacán.

"No tuve mucha oportunidad de jugar, porque el equipo estaba muy fuerte, pero me sirvió mucho esa experiencia con ellos", dice.

Busca un lugar con venados

Busca quedarse con los Venados de Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazaltán

Este 2022 el joven pelotero busca ganarse un lugar con los Venados de Mazatlán, equipo con el que realiza la pretemporada en calidad de invitado. Su sueño es continuar con el legado de su abuelo y su padre y que nuevamente el sonido local del estadio Teodoro Mariscal vuelva a anunciar a otro Meza con el equipo rojo.

"Estamos enfocados en quedarnos aquí, es algo que me gustaría hacer por todo lo que conlleva la institución, porque todo mundo que conoce de beisbol, conoce a Venados y es un reto para mí, porque es jugar en mi casa y la gente de años va a pensar que mi papá regresó a jugar".

Datos

2019 fue el año que debutó con Generales de Durango en Liga Mexicana de Beisbol.

2021 fue el año en que se enfrascó en la aventura de la Liga Mexicana del Pacífico con Mayos de Navojoa.