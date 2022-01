Alexis Lizárraga es el “formador” de tritones

Mazatlán, Sin.- Alexis Lizárraga es un joven mazatleco que nació amando a los deportes, pues desde que era niño tomó un guante de beisbol para ser receptor de un equipo de pelota de la Liga Muralla, donde comenzó su aventura como atleta.

Poco a poco se fue desenvolviendo en otros deportes y como buen patasalada, se incrustó dentro del mar, para domar olas, mientras que al mismo tiempo llevaba su estilo al skate, donde también tuvo su etapa.

“Yo nací con los deportes, desde que tenía 8 años jugaba beisbol, me gustaba ser cátcher, pero a los 15 años me incliné por deportes más individuales y un poco más extremos como surf y el skate, además que siempre me ha gustado nadar. Salir en su momento de deportes en conjunto para hacer deportes individuales, me hizo sacar todas mis capacidades e ir buscar mis propias metas y objetivos”, explicó el ahora entrenador de natación

Alexis creció con eso, pero no fue hasta su etapa universitaria cuando se enfocó cada vez más al deporte, inclinándose por la carrera de Cultura Física y Deporte, donde no solo dejó de convertirse en hobbie sus deportes, sino, un estilo de vida.





SU PROCESO COMO ENTRENADOR

Antes de concluir la carrera, Lizárraga comenzó a dar clases de natación, con el fin de ir aprendiendo cada vez, pero sin saber al mundo en el que se metía, ya que nació con el don de formar a atletas.

“Justo antes de terminar la universidad, me hicieron la invitación para dar clases de natación, yo no tenía ni idea de lo que era este mundo, ahí comienzo a dar clases en el colegio Monfort, gracias a la invitación de Mario Prado”.

La constancia y preparación en un deporte tan exigente como la natación es muy importante para cualquier entrenador y Alexis lo entendió a la perfección, hasta escalar un renglón más alto hasta trabajar para la alberca olímpica.

Como entrenador de natación tiene 10 años de experiencia, pese a su juventud y desarrollándose en la Alberca Olímpica de Mazatlán tres años, de los cuales ha ido aprendido más cosas, hasta formar tritones de aguas cerradas y abiertas.

“Tenemos tres años aquí y hemos visto de todo, muchas personalidades, como boxeadores, luchadores, karatecas, que resaltan la importancia de este deporte para su preparación”, enfatizó Lizárraga.

Como él mismo lo menciona, el agua se convirtió parte de su vida, y en varias ocasiones ha dejado su papel de entrenador, para competir y romper alguna meta que se propuso.

“Nos ha tocado estar en travesías de playa norte a isla de venados”.





LO MÁS RECIENTE

Los frutos cosechados para Alexis apenas están llegando, y el pasado mes de diciembre, junto con el profesor Adrián salieron a un nacional, en Guadalajara en la categoría máster, trayendo buenos resultados.

“Como entrenador, siempre quieres eso, ver triunfar a tus alumnos y transmitir ese conocimiento que le impartes día con día. La natación es complicada, ver los movimientos desde afuera es muy diferente, el verte y el intentarlo, es algo que estamos trabajando para tener mejores resultados”, resaltó.

Este año el equipo de Alexis buscará tener mejores resultados, al participar en las competencias puntuables de aguas abiertas y haciendo cursos de largo de aguas cerradas; en el mes de julio participarán en un Panamericano en Medellín, Colombia.













