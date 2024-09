Alex Tolosa, el mazatleco que sueña con jugar en los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin. Salido de los campos del mítico Club Muralla, el joven pelotero Alex Tolosa, está por cumplir uno de sus sueños más grandes, que es jugar para los Venados de Mazatlán, equipo con el que ha crecido y que ahora es parte de la organización a ser la primera firma, además de estar en la pretemporada en el Teodoro Mariscal.

Para el pelotero de Ligas Infantiles el 2024 ha sido un año redondo, donde ha cumplido sus sueños y sobre todo a acumulado muchas experiencias.

“Estaba jugando en la consola cuando me enteré, me sentí muy feliz, muy orgulloso de mí mismo porque es Venados de Mazatlán. Desde niño he visto al equipo y siempre soñé con formar parte de él”, recordó Tolosa el momento cuando se dio el anuncio como Primera Firma.

Lució en el Mundial Sub-15 en Colombia

El seleccionado nacional cerró su participación anual con su participación en el Mundial Sub 15 celebrado en Barranquilla, Colombia, donde defendió los colores de México. “Un mundial no se juega todos los días, dimos todo en cada juego, fue un orgullo representar a México”.

“Ahora pienso seguir entrenando, echarle muchas ganas para firmar con un equipo de Grandes Ligas y estar en Grandes Ligas, nunca hay que darte para abajo porque siempre puedes remontar, hasta en el último out”, agregó.

Alex Tolosa es más que una promesa del béisbol. Es un ejemplo de cómo los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden convertirse en realidad. Y ahora, con los Venados de Mazatlán como su nueva casa, todo está listo para que su historia continúe.