Alex Kirk impone condiciones ante Yankees

Mazatlán, Sin.- Uno de los beisbolista mexicanos que más encendido andan en Grandes Ligas es Alex Kirk, ya que en la más reciente jornada, fue el verdugo de los Yankees de Nueva York y le conectó dos cuadrangulares, suficientes para derrotarlos 5-1.

El tijuanense ha sabido responder muy bien con Toronto, ya que esta vez no fue jugador de cuadro, si no bateador designado, explotando su madero a más no poder. Tan solo ante los Yankees bateó de 4-3, con tres hits, dos cuadrangulares y dos carreras impulsadas, llegando a siete jonrones en la campaña.

Deportes Ahora son 16 triunfos los de Julio César Urías

En los últimos siete juegos, Kirk, ha estado fino con el bate, ya que en 22 turnos ha pegado ocho hits, tres palos de vuelta entera, ha producido seis carreras y batea para .364 en las últimas veces que se ha parado en la caja de bateo.

MÁS MEXICANOS

El sonorense Luis Urías volvió a la titularidad con los Cerveceros de Milwaukee, en la blanqueada que le dieron 10-0 a los Philies de Filadelfia. El “Wicho”bateó de 3-1 y pudo reencontrarse con el hit luego de dos juegos en blanco, y ya batea para .248.

A uno que no le fue nada bien, fue al yucateco Manuel Rodríguez, pues fue castigado por la ofensiva de los Rojos de Cincinnati, los cuales se llevaron el juego 4-3 frente a los Cubs del mexicano. Manuel lanzó una entrada completa le conectaron tres hits, le hicieron daño con tres carreras, dio una base y ponchó a dos, en tan sólo una entrada de trabajo.

Manuel Rodríguez tuvo una mala noche con los Cubs. Foto: Cortesía | MLB México





Leer más aquí:

Deportes Regresa Urquidy con Astros y sale sin decisión Deportes Julio Urías saldrá a domar a San Francisco este sábado Deportes El gobernador electo Rubén Rocha Moya voltea hacia la LMP