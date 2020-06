Aldo Rocha sueña con el ‘Tri’

Mazatlán, Sin.- Sin duda, Aldo Rocha, es uno de los mejores contenciones de la Liga Mx y su calidad se ha hecho notar dentro de la cancha, el nacido en Guanajuato ya ronda por la lista de Gerardo Martino entrenador nacional y espera ser llamado a la ‘Mayor’.

Me sentí muy orgulloso al saber que estoy en el radar del “Tata”, todavía no he tenido esa oportunidad de llegar a Selección Mexicana, pero espero hacerlo pronto y ver mi nombre en una convocatoria nacional Aldo Rocha









El mediocampista hizo las cosas muy bien el torneo pasado, anotando algunos goles y teniendo los fundamentos necesarios para ser completado para la Selección Mexicana, pues su trabajo en la cancha se ve reflejado día a día.

A pesar de que la posición de Rocha es ocupada por Guardado y algunas veces por Edson Álvarez, no pierde el sueño y sabe que tiene que trabajar todavía más para alcanzar la meta con la que el mismo sueña.

Soñar, yo siempre he soñado, lo he declarado que todo el futbolista mexicano sueña con portar la camisa de la Selección (Mexicana) y como siempre lo he dicho, aunque tenga 38 años, si estoy activo, pues trabajaré para ser tomado en cuenta, Dios quiera que sea algo que suceda pronto Aldo Rocha

























