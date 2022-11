Alcalde de Mazatlán reconoce a José Urquidy

Mazatlán, Sin.- Acompañado de su familia y de su esposa, el campeón de la Serie Mundial, José Urquidy fue reconocido por el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataraín, como un mazatleco ejemplar, siendo la segunda vez en su carrera en ser galardonado en su carrera.

“Hoy celebramos la historia de éxito de un mazatleco que con mucha disciplina y sacrificio, ha logrado, y no hay límites para lograr los sueños. Tal vez cuando fue llegado por su madre a la Liga Quintero, jamás se imaginó que iba a ser campeón de la Serie Mundial”, enfatizó el alcalde Édgar González.

Motivado por el apoyo de sus amigos que hicieron presencia en el cabildo, Urquidy se notó un tanto emocionado por este otorgamiento.

“Este reconocimiento, me da mucha emoción, motivación para ser un deportista ejemplar y muy contento de estar aquí, son momentos que no voy a olvidar y son cosas que voy a tener en mi corazón, en mi mente, y me motiva para ser mejor cada día”, compartió Urquidy

El porteño aún tendrá que ver su tema contractual

Una de las cosas que atenderá el mazatleco en esta off- season de Grandes Ligas, será su tema del contrato, ya que tendrá que arreglar una extensión de contrato, evitando ir al arbitraje con los Astros de Houston.

“Aún tengo ese tema pendiente, mi objetivo es quedarme con Astros, es uno de mis metas el continuar, todavía no sé la extensión y quiero manejarlo privado” compartió el campeón de la Serie Mundial 2022.

En Cabildo estuvo lleno por familiares y amigos. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Ahora Urquidy estará hasta diciembre en el puerto, donde es estará preparando para el spring training con Astros y después reportar con la Selección Mexicana de Beisbol, para el Clásico Mundial.

Para saber

El próximo 9 de diciembre, en el Club Deportivo Muralla, la Liga Clase Abierta, él hará un reconocimiento, al llevar su nombre.

El dato

En el 2020 al mazatleco le entregaron las llaves de la ciudad.