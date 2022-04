Afianzarse en Cibacopa el nuevo reto de Irving Martínez

Mazatlán. Sin-. Irving Martínez es un basquetbolista porteño, que tuvo un 2021 muy bueno y que el 2022 pinta para ser aún mejor, ya que el joven, de más de dos metros de altura, le tocará representar a Mazatlán en el Cibacopa con Venados.

Martínez viene de tener un buen torneo con el equipo de Apaches de Chihuahua, disputando una semifinal en la Liga Estatal de aquel municipio, cayendo ante Dorados, donde el porteño tuvo un buen realce en su juego.

“En Chihuahua nos fue muy bien, teníamos un gran equipo, fuimos un gran familia dentro y fuera de la cancha, en cuestión de compañerismo es el mejor equipo con el que he estado y nos fuimos en cinco juegos, pero me voy con un buen sabor de boca”, explicó.

Irving Martínez espera tener una buena temporada con Venados. Foto: Cortesía | Venados Basketball

Para el jugador mazatleco, el pisar todas las ligas de México en menos de un año ha sido todo un reto, ya que partió desde Soles de Mexicali, en Liga Nacional, donde James Penny era asistente del coach y ahora lo tiene como entrenador.

“Comencé ya en forma con Soles, lamentablemente no me tocó debutar, pero me llevó un gran aprendizaje del coach en jefe, y de James Penny, que está como coach aquí, y si estuvimos jugando en Cibapac, en la Liga Estatal y si dios quiere, buscaremos repetir en Liga Nacional con Soles, con mucha más experiencia y estaba verde como dicen”.

SUS EXPECTATIVAS CON VENADOS

Irving es un joven incansable, que en cuanto terminó su participación con Apaches, de inmediato se vino al puerto para reportar, aunque la temporada recién comienza y ha tenido poca actividad, se espera que sea uno de los jugadores referentes de su equipo.

“Mi meta es ser uno de los ejemplos de los jóvenes que hay en Mazatlán y espero ganarme la confianza del coach en los entrenamientos, voy llegando y he tenido pocos minutos de juego, pero sé que puedo dar más de mí”, dijo el basquetbolista.

Una de las cosas que se verán en esta temporada del Cibacopa, es el regreso de los hermanos Martínez, ya que son pocas las ocasiones que se le puede ver juntos en la duela, el caso más reciente fue en Cibapac y se toparon en algunos encuentros como rivales en la Liga de Chihuahua.

“Viene mi hermano, solo estamos esperando que termine la final de la Liga Estatal, para que se incorpore al equipo, y venimos a eso a trabajar y hacer lo que mejor sabemos hacer en la cancha”.

Irving, ya compartió equipo con Rico Nuno en Soles de Mexicali y lo hizo también con Ricardo Calatayud, quien también se espera que llegue a Venados, además de encontrarse en ligas locales, con Frank Acosta y Daniel Onofre.