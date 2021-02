Adrián González regresa para jugar en la Liga Mexicana de Beisbol

Mazatlán, Sin.- Mucha expectativa se había dado por el caso de Adrián González, que si ya se había retirado, que no quería venir a México a jugar en el invierno, pero el ahora ex grandes ligas ha confirmado que jugará este verano en nuestro país, aunque todavía no revela el nombre del equipo al que llegará.

Adrián “regresa” al beisbol para estar en formar y en ritmo para jugar los Juegos Olímpicos en Tokio, pasé que logró la novena azteca en el 2019, con sorprendente tercer lugar en el Premier 12, que otorgaba el boleto para los Olímpicos.

Adrián González será un espectáculo para la Liga Mexicana de Beisbol. Foto: Tomadas de Twitter │@Adrian_ElTitán

En entrevista para MLB Network, González dijo, que es un hecho el que jugará en nuestro país, luego de no hacerlo desde el 2018, donde se le vio por última vez vestido con la franela de los Mets de Nueva York.

Puedes leer: Rafael Arias Ayón es el “Rey de los Mares”

“Estoy en la mejor forma de vida, trabajando todo el tiempo, hasta seis días por semana. Quiero jugar en México y estar en el equipo olímpico de México. Probablemente estoy en la mejor forma de mi vida”, dijo González en entrevista con MLBNetworkRadio.

En agosto del año pasado, González dijo que de no haber sido por la pandemia hubiera jugado en México en verano y en invierno se rumoró que jugaría en Liga Mexicana del Pacifico, siendo Venados el equipo al que se le vinculó.

DATOS

15 temporadas en Grandes Ligas jugó, pegó 317 jonrones con 1,202 carreras producidas para cinco equipos, Rangers, Padres, Red Sox, Dodgers y Mets.













Lee más aquí ⬇

Deportes Se vivirá a jornada de locura en la Primera Fuerza

Deportes Delfines Blanco fue sorprendido en la Copa Carnaval